Marc Marquez Mendekat di Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin: Saya Akan Lawan!

Jorge Martin siap melawan Marc Marquez untuk gelar juara dunia MotoGP 2026 (Foto: MotoGP)

POSISI Jorge Martin di klasemen MotoGP 2026 tidak lagi aman dari kejaran Marc Marquez. Tapi, pembalap tim Aprilia Racing itu siap untuk memberikan perlawanan hingga akhir!

Martin masih bertengger di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 256 poin setelah menggelar 13 seri. Sementara, Marquez mengancam di urutan dua dengan selisih hanya 19 angka.

Jorge Martin menyalami Marc Marquez usai MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Dengan sekira sembilan seri tersisa, persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin sengit. Belum lagi, masih ada nama Marco Bezzecchi di posisi tiga dengan 232 poin, yang siap menikung.

1. Pesaing Terberat

Karena itu, Martin sadar Bezzecchi dan Marquez jadi pesaing terberatnya dalam sembilan seri mendatang. Tapi, ia percaya diri bisa terus bertahan di posisi teratas hingga akhir musim.

“Saya pikir, Marco dan Marc adalah pesaing gelar juara bersama (tentunya) saya (sendiri). Saya merasa, bahkan jika saya masih dalam proses belajar, saya sedang memimpin (kejuaraan),” tukas Martin, seperti dimuat Crash, Rabu (9/9/2026).

“Jadi, ini gila. Saya sangat senang. Dan saya pikir, mulai dari sekarang, saya bisa mempertahankan posisi ini, bahkan jika Marc bisa mengejar,” sambung pria asal Spanyol tersebut.