Kontingen Asian Games 2026 Tiba di Istana Jelang Dilepas Presiden Prabowo Subianto

Kontingen Indonesia di Asian Games 2026 tiba di Istana Negara. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

KONTINGEN Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Kedatangan kontingen Indonesia itu untuk mengikuti prosesi pelepasan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prosesi pelepasan dijadwalkan berlangsung di Istana Negara pada pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, kontingen Merah Putih telah menjalani pengukuhan di Wisma Serbaguna GBK, Jakarta.

Kontingen Indonesia siap tempur di Asian Games 2026. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan sebanyak 432 atlet akan dikirim Indonesia untuk berlaga di Asian Games 2026. Mereka akan bertanding pada 31 cabang olahraga.

"Pelepasan atlet Asian Games totalnya yang dikirim 432 dari 31 cabang olahraga," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone sebelum pelepasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

1. Sebagian Atlet Indonesia Hadir di Istana Negara

Namun, tidak seluruh atlet akan mengikuti prosesi pelepasan bersama Presiden Prabowo. Erick Thohir menyebut sekitra 281 atlet yang akan dilepas langsung Presiden Prabowo Subianto karena sebagian kontingen telah lebih dulu bertolak ke Jepang.

"Kurang lebih 281 atlet karena beberapa sudah berangkat. Ada bola basket sudah berangkat, terus ada wushu yang masih training camp di sana, bulu tangkis kalau nggak salah malam ini sudah mulai berangkat karena mau training camp juga," ujar Erick Thohir.

Erick Thohir juga mengatakan persiapan pelatihan nasional (pelatnas) kini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ajang olahraga.