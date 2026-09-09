Diperkuat 430 Atlet, Kontingen Indonesia Resmi Dikukuhkan untuk Asian Games 2026

KONTINGEN Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026 resmi dikukuhkan Ketua National Olympic Committee (NOC) Indonesia Raja Sapta Oktohari. Pengukuhan berlangsung di Wisma Serbaguna GBK, Jakarta pada Rabu (9/9/2026).

1. Dikukuhkan Erick Thohir hingga Ketua NOC Indonesia

Agenda tersebut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, selaku pembina upacara. Selain itu, hadir pula perwakilan atlet, pengurus cabang olahraga, serta para ofisial kontingen Indonesia.

Pengukuhan atlet Indonesia untuk Asian Games 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Dalam prosesi tersebut, Raja Sapta Oktohari secara resmi mengukuhkan kontingen Merah Putih yang akan berlaga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

"Dengan mengucap bismillah kontingen Indonesia dengan ini resmi dikukuhkan," kata Okto salam prosesi tersebut, Rabu (9/9/2026).

Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Todotua Pasaribu, memastikan para atlet siap menjalankan tugas di Jepang. Menurutnya, perjuangan kontingen bahkan sudah dimulai sebelum rombongan bertolak menuju Aichi dan Nagoya.

"Perjuangan tim kontingen sudah dimulai sebelum berangkat. Beberapa hari terakhir ada tantangan soal rute perjalanan akibat erupsi Anak Krakatau. Kami berkoordinasi dengan maskapai terkait," tutur Todotua.

"Saat ini, situasi di Aichi Nagoya juga sedang musibah semoga segera mereda. Semangat kami tidak menurun," tambahnya.