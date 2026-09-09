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432 Atlet Indonesia yang Turun di Asian Games 2026 Dapat Dukungan Maksimal dari Pemangku Olahraga Tanah Air

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |09:52 WIB
432 Atlet Indonesia yang Turun di Asian Games 2026 Dapat Dukungan Maksimal dari Pemangku Olahraga Tanah Air
432 atlet Indonesia mendapatkan dukungan maksimal jelang turun di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
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KONTINGEN Indonesia yang diperkuat 432 atlet Indonesia dari 35 cabang olahraga akan berjuang di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ajang itu berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

1. Dukungan Maksimal kepada Atlet

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, mengatakan dukungan terhadap atlet tidak boleh berhenti ketika kompetisi dimulai. Menurutnya, proses menuju podium membutuhkan persiapan panjang serta dukungan yang konsisten dari berbagai pihak.

Jonatan Christie, salah satu pebulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Jonatan Christie, salah satu pebulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

“Perjalanan menuju podium tidak pernah dibangun dalam waktu singkat. Atlet membutuhkan dukungan yang konsisten, mulai dari proses persiapan hingga saat mereka bertanding membawa Merah Putih,”kata Okto -sapaan akrab Oktohari, dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

“Ketika dunia usaha, federasi, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, kita tidak hanya berbicara tentang medali, tetapi juga membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan,” tambah Okto.

Sementara itu, Direktur PT Tim Indonesia Emas, Richard Sam Bera mengatakan konsistensi dukungan menjadi hal penting bagi perjalanan para atlet-atlet Tanah Air. Ia menilai dukungan itu dapat menjadi tambahan motivasi ketika atlet menghadapi persaingan di level Asia.

“Tiga tahun bukan waktu yang singkat. Ini menunjukkan adanya konsistensi dan kepercayaan terhadap perjuangan atlet Indonesia, bukan hanya hadir ketika sebuah event berlangsung,” kata Richard.

 

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