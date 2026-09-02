Kisah Aryna Sabalenka, Ratu Tenis Dunia yang Kena Kritik di US Open 2026 karena Gunakan Pakaian Transparan

NEW YORK – Petenis nomor satu dunia asal Belarusia, Aryna Sabalenka, mendadak menjadi sorotan bukan hanya karena performa lapangannya, tetapi juga pilihan busana yang ia kenakan di ajang US Open 2026. Kehadirannya di lapangan memicu perbincangan hangat di tengah para penggemar tenis dunia.

Kontroversi ini bermula ketika sang juara Grand Slam mengenakan gaun berbahan jaring tembus pandang berwarna oranye rancangan. Pakaian tersebut ia kenakan saat berpasangan dengan Novak Djokovic dalam laga ganda campuran melawan duet Henry Patten dan Katerina Siniakova.

Sayangnya, penampilan ikonik tersebut harus diwarnai dengan kekalahan tipis bagi pasangan bintang ini. Mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-4, 4-2, dan 10-2 di babak 16 besar turnamen ganda campuran tersebut.

Terlepas dari hasil minor di nomor ganda, perhatian publik telanjur tertuju pada desain busana sang atlet yang dinilai sebagian kalangan kurang lazim untuk dikenakan di panggung tenis profesional. Sejumlah penggemar meluapkan kritik pedas melalui media sosial begitu foto pakaian tersebut dirilis ke publik.

1. Jawaban Sabalenka

Menanggapi berbagai kritik pedas yang menghujani pilihannya, Sabalenka sama sekali tidak merasa gentar atau terganggu. Dengan sikap terbuka, ia menegaskan kenyamanan pribadi dan rasa percaya diri jauh lebih penting daripada opini miring orang lain.

"Siapa peduli dengan apa kata orang? Saya sangat menyukainya," ujar Sabalenka, dikutip dari Give Me Sport, Rabu (2/9/2026).

Aryna Sabalenka. (Foto: Instagram/arynasabalenka)

Sabalenka kemudian menjelaskan koleksi busana yang dirancang khusus oleh apparel asal Amerika Serikat tersebut untuk setiap turnamen Grand Slam musim ini memiliki filosofi mendalam. Setiap desain ternyata disesuaikan secara khusus dengan karakteristik budaya olahraga di kota tempat turnamen tersebut digelar.

Konsep busana untuk US Open kali ini sengaja mengambil inspirasi dari dunia bola basket sebagai penghormatan terhadap atmosfer kota New York. Desain tersebut melengkapi rangkaian tema olahraga sebelumnya, seperti nuansa selancar di Australian Open, balet di Roland Garros, hingga kriket di Wimbledon.