Cal Crutchlow Sebut Ai Ogura Mirip Dani Pedrosa, Ini Alasannya!

JAKARTA - Pembalap veteran Cal Crutchlow mengungkapkan pembalap Tim Trackhouse Racing, Ai Ogura, dengan mantan pembalap MotoGP, Dani Pedrosa, memiliki kemiripan.

Pembalap asal Jepang itu sempat naik ke posisi kedua klasemen MotoGP 2026 jelang jeda musim panas. Hal itu setelah Ai Ogura meraih lima podium dalam enam balapan, termasuk kemenangan di MotoGP Belanda 2026.

Namun, posisinya di klasemen kemudian merosot setelah mengalami kecelakaan di Silverstone, lalu absen di Aragon akibat patah tangan dalam kecelakaan saat latihan.

“Jika Anda bertanya kepada saya tentang siapa pun selain Marc (Marquez-red), saya akan memilih Ai Ogura (sebelum cederanya-red),” ujar Crutchlow saat menjadi komentator siaran resmi MotoGP di Aragon, melansir Crash, Minggu (6/9/2026).

“Saya menyukainya, juga gaya membalapnya. Satu-satunya kekurangan adalah dia butuh waktu lebih lama untuk membuat performanya maksimal saat balapan," ujarnya.

Ia mengetahui alasan Ai Ogura telat panas saat balapan.

Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)

“Dan saya juga tahu alasannya—ini sangat mirip dengan karakteristik Dani Pedrosa, yaitu soal berat badan,” katanya.

Pedrosa, yang berat badannya hanya 51 kg selama karier balapnya, terkadang kesulitan membuat suhu ban mencapai titik optimal.

Dengan berat 60 kg, Ogura menjadi pembalap teringan di grid kelas utama saat ini, sejajar dengan Diogo Moreira.

“(Ai-red) tidak membuat ban bekerja maksimal seperti pembalap lain pada tahap awal balapan," ujar Crutchlow, yang sempat kembali membalap di MotoGP selama enam seri sebagai pengganti Johann Zarco.

“Lalu di akhir balapan, dia sangat menjaga kondisi ban, sehingga dia masih memiliki sisa performa ban yang jauh lebih baik dibandingkan pembalap lain," ucapnya.