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Maverick Vinales Kembali Absen di MotoGP Misano 2026, Pol Espargaro Jadi Pengganti

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |00:02 WIB
Maverick Vinales Kembali Absen di MotoGP Misano 2026, Pol Espargaro Jadi Pengganti
Maverick Vinales Kembali Absen di MotoGP Misano 2026, Pol Espargaro Jadi Pengganti (Instagram/@maverick13official)
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JAKARTA - Pembalap Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales, bakal absen pada MotoGP Misano 2026 pada 11-13 September.  Pol Espargaro akan menggantikan posisi Maverick Vinales pada MotoGP Misano 2026.

1. Vinales Absen, Espargaro Jadi Pengganti

Espargaro sebelumnya telah menggantikan Vinales di Silverstone dan MotorLand Aragon. Kini, sang pembalap Spanyol bakal menjalani penampilan ketiganya mengendarai motor RC16 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Vinales yang masih dalam masa pemulihan dan akan absen pada akhir pekan di Misano berharap dapat kembali membalap pada putaran GP Austria di Red Bull Ring.

Maverick Vinales. (instagram/maverick12official)
Maverick Vinales. (instagram/maverick12official)

Pemahaman mendalam Espargaro terhadap motor KTM maupun tim Tech3 menjadikannya pilihan yang tepat untuk kembali turun tangan saat tim bertolak ke Misano untuk seri ke-14 MotoGP 2026.

"Meskipun prioritas kami tetap mendukung pemulihan Maverick, kami senang bisa kembali bekerja sama dengan Pol di Misano. Ia sangat mengenal tim ini dan telah menunjukkan profesionalisme serta komitmennya dalam dua penampilan sebelumnya musim ini," ujar Manajer Tim Red Bull KTM Tech 3, Nicolas Goyon, melansir laman MotoGP, Minggu (6/9/2026)

"Kembali ke ajang MotoGP bukanlah hal yang mudah, namun Pol membawa pengalaman berharga. Kami menantikan kesempatan untuk bekerja sama lagi dengannya di San Marino," ucapnya.

 

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