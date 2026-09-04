Marc Marquez Ungkap Kondisi Bahu dan Lengan Kanan Usai Jalani 7 Operasi, Perbedaannya Bikin Kaget!

Marc Marquez Ungkap Kondisi Bahu dan Lengan Kanan Usai Jalani 7 Operasi, Perbedaannya Bikin Kaget! (Instagram/@marcmarquez93)

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, memamerkan kondisi lengan dan bahu kanannya. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu sempat mengalami cedera hingga harus menjalani 7 operasi berbeda pada lengan dan bahu kanannya.

1. Marc Marquez Pamer Kondisi Bahu Kanan

Di akun Instagram pribadinya, Marc Marquez menggunggah postingan yang menampilkan sederet potret dirinya. Pada unggahannya, itu lengan dan bahu kanannya tampak berbeda dibandingkan sisi lainnya.

Melansir Crash, Jumat (4/9/2026), operasi terakhir, yang dilakukan pada bulan Mei, diperlukan untuk mengatasi saraf radial yang tertekan akibat pemasangan implan logam sebelumnya.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

2. Masalah Bahu

Meskipun Marquez menegaskan saraf tersebut kini berfungsi normal, keterbatasan fisiknya yang masih terlihat jelas ketika hanya finis di posisi ketujuh pada MotoGP Inggris. Sempat terekam pembicaraan Marquez kepada tim Ducati Lenovo:

"Hari ini bannya lebih baik. Kondisi fisik saya tidak mendukung. Saya berisiko jatuh. Saya tidak bisa mengendalikan lengan kanan saya," katanya.

Saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai komentar tersebut setibanya di seri Aragon akhir pekan lalu, Marc Marquez menjelaskan ia masih belum mampu memacu motor dengan intensitas maksimal sepanjang akhir pekan balapan MotoGP.

"Setelah jeda musim panas, saya yakin kondisi fisik saya akan lebih baik karena saya berhasil menambah massa otot (bahu-red) di gym," tuturnya.

"Namun, begitu bangun tidur pada hari Minggu (di Silverstone-red), saya menyadari bahwa saat itu belum waktunya untuk memaksakan diri. Saya perlu [menghemat energi]... agar kondisi fisik saya lebih prima untuk hari Sabtu dan Minggu," ujarnya.