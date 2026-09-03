Marc Marquez Menggila di MotoGP Aragon 2026, Bos Ducati Terheran-heran

ALCANIZ — Penampilan gemilang Marc Marquez di ajang MotoGP Aragon 2026 menuai apresiasi tinggi dari petinggi Ducati Corse. General Manager Ducati, Luigi 'Gigi' Dall'Igna, secara terbuka melontarkan sanjungan atas kemenangan impresif anak asuhnya di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, pada Minggu 30 Agustus 2026.

Meskipun sebagian besar pembalap mengeluhkan minimnya tingkat cengkeraman atau grip di atas lintasan, sang juara bertahan justru mampu mengatasi tantangan tersebut dengan sangat baik. Pengalaman serta kedekatan emosional Marquez dengan karakter sirkuit Spanyol ini kembali terbukti lewat dominasinya yang berbuah manis.

Luigi 'Gigi' Dall'Igna mengatakan Marc Marquez sangat nyaman dalam bermanuver selama balapan MotoGP Aragon 2026. Jadi, pembalap tersebut sangat pantas meraih hasil maksimal.

"Ini adalah trek yang sangat cocok untuknya, di mana bakatnya selalu bersinar dengan intensitas yang jelas. Namun, ini tetap merupakan sirkuit yang sulit dan menuntut untuk balapan yang sangat berbahaya dan rumit, karena selalu sarat dengan ekspektasi dan tekanan," kata Luigi 'Gigi' Dall'Igna dilansir dari Motosan, Kamis (3/9/2026).

"Pada tahap krusial musim ini, Marc telah mengamankan semua 37 poin yang dipertaruhkan, membuktikan dirinya, tanpa ragu, sebagai juara hebat," tambahnya.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Memanfaatkan Celah

Dia mengatakan Marc Marquez memang berusaha memanfaatkan celah sedikitpun untuk meraih hasil maksimal dalam setiap balapan. Menurutnya pembalap itu pun sangat lihai dalam membaca situasi untuk menunjukkan performanya terbaik untuk melesat ke posisi terdepan.

“Di luar statistik, dia memanfaatkan peluang yang harus diraih dengan segala cara. Dia mendominasi balapan dalam konteks yang, pada akhirnya, terbukti lebih sulit daripada yang terlihat,” sambung Dalligna.