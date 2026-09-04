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Jelang Asian Games 2026, Perbasi Segera Umumkan 12 Pemain Terbaik untuk Timnas Basket Putra Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |00:02 WIB
Jelang Asian Games 2026, Perbasi Segera Umumkan 12 Pemain Terbaik untuk Timnas Basket Putra Indonesia
Timnas Basket Putra Indonesia siap bersaing di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)
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JAKARTA Timnas Basket Putra Indonesia langsung tancap gas mematangkan persiapan menghadapi Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Pasukan Garuda pun telah menggelar pemusatan latihan (TC) di ROAR Performance Center Kemang, Jakarta Selatan, sejak Rabu 2 September 2026.

Sebelumnya, Skuad Merah-Putih tampil dalam ronde pertama Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Arena Seremban, Malaysia. Mereka berhasil melaju ke ronde kedua.

1. Komposisi Pemusatan Latihan

TC diikuti hampir seluruh pemain yang sebelumnya berjuang di Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Mereka berlatih bersama empat pemain yang sebelumnya masuk daftar panggil khusus Asian Games 2026.

Terkait daftar 12 nama pemain yang beredar di media yang disebut roster Timnas Basket Putra, Managing Director Badan Tim Nasional (BTN) DPP PERBASI, Jeremy Imanuel Santoso mengatakan bukan data terbaru. Pasalnya, pihaknya belum merilis nama-nama yang akan memperkuat Timnas Basket Putra Indonesia.

Timnas basket Indonesia vs Singapura (official_timnasbasket)
Timnas basket Indonesia vs Singapura (official_timnasbasket)

“Untuk 12 nama yang akan berlaga di Asian Games dalam lima hari ke depan, akan kami publikasikan. Proses penentuan 12 nama tersebut memang sudah kami jalankan sekitar dua minggu terakhir," ucap Jeremy dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/9/2026).

 

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