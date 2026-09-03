Hasil 16 Besar China Masters 2026: Sabar/Reza Lolos Perempatfinal, Jaga Harapan Indonesia!

SHENZHEN – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani berhasil menjejak perempatfinal China Masters 2026 Super 750. Ganda putra Indonesia itu menang atas Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard, dua gim langsung 21-15 dan 21-15.

Bermain di Shenzhen Arena, Shenzhen, China pada Kamis (3/9/2026) malam WIB, Sabar/Reza memulai cukup baik. Mereka sempat unggul 3-0 tapi Lundgaard/Vestergaard perlahan bisa mengimbangi.

Perebutan poin sempat sengit tapi Sabar/Reza kemudian mendapat momentum. Mereka bisa unggul 7-5. Pada akhirnya, pasangan non-Pelatnas PBSI itu unggul saat interval 11-8.

Selepas rehat sejenak, Sabar/Reza sempat menjauh 13-9. Tapi, empat poin beruntun diraih Lundgaard/Vestergaard hingga skor sempat sama kuat 13-13.

Beruntung, Sabar/Reza bisa mengoreksi penampilannya. Gim pertama pun dimenangi dengan skor akhir 21-15.

Memasuki gim kedua, permainan cukup sengit di awal. Kedua pasangan saling bergantian merebut poin. Tapi, Sabar/Reza bisa menjaga keunggulan paling tidak dua angka.