Leo/Daniel Juara China Masters 2026 Setelah Fajar/Fikri Mundur dan Kim Won-ho/Seo Seung-jae Tersingkir?

LEO Rolly Carnando/Daniel Marthin juara China Masters 2026 setelah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mundur dan Kim Won-ho/Seo Seung-jae tersingkir di babak pertama? Dari daftar unggulan, ada dua pebulu tangkis yang memilih mundur dari China Masters 2026, yakni Fajar/Fikri (unggulan kedua) dan Liang Weikeng/Wang Chang (unggulan ketiga).

Selain ada beberapa pemain yang mundur, sejumlah unggulan lain justru rontok di babak pertama China Masters 2026. Sebut saja Kim Won-ho/Seo Seung-jae yang menempati unggulan pertama, Goh Sze Fei/ Nur Izzuddin (unggulan kelima) dan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (unggulan kedelapan).

Fajar Alfian/Shohibul Fikri batal ambil bagian di China Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Kondisi ini menguntungkan tiga ganda putra Indonesia yang masih eksis di 16 besar China Masters 2026. Mereka ialah Leo/Daniel, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi dan Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi.

1. Leo/Daniel Sering Juara

Selain Fajar/Fikri, Leo/Daniel menjadi jagoan Indonesia yang meraih banyak gelar di BWF World Tour 2026. Baru dipasangkan kembali pada Mei 2026, mereka telah memenangkan tiga gelar.

Sebanyak tiga gelar yang yang dimenangkan Leo/Daniel adalah Thailand Masters 2026, Thailand Open 2026 dan Taipei Open 2026. Gelar Taipei Open 2026 disabet pada Minggu, 2 Agustus 2026. Saat itu di partai puncak, Leo/Daniel menang 23-21 dan 21-19 atas pasangan Malaysia Aaron Chia/Aaron Tai.

2. Jalan Leo/Daniel untuk Juara China Masters 2026

Di 16 besar yang berlangsung hari ini, Leo/Daniel akan menantang ganda putra asal Jepang, Takumi Nomura/Yuichi Shimogami. Bagi kedua pasangan, ini merupakan duel perdana bagi mereka.

Namun, melihat kepercayaan diri Leo/Daniel yang sedang meninggi, peluangnya meraih kemenangan malam ini terbuka lebar. Leo/Daniel dalam kepercayaan diri tinggi karena di babak pertama mereka menumbangkan Kim Won-ho/Seo Seung-jae dengan skor 21-19 dan 21-19.