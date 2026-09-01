Antusiasme MotoGP Mandalika 2026 Meningkat, Tiket 50 Persen Sudah Terjual!

JAKARTA – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) mencatat progres positif jelang MotoGP Mandalika 2026. Sebanyak 50 persen tiket balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah terjual, dengan ambisi mendatangkan hingga 145 ribu pasang mata ke Sirkuit Mandalika tahun ini.

Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka mengungkapkan bahwa tingginya angka penjualan tersebut mencerminkan antusiasme publik yang sangat besar. Dengan sisa waktu sekitar 37 hari menjelang hari-H, pihaknya optimis tren pembelian akan semakin melonjak.

1. Daya Tarik Pembalap Lokal dan Bintang Dunia

Lonjakan minat penonton musim ini tidak lepas dari kehadiran dua pembalap Indonesia yang turut serta dalam ajang bergengsi tersebut. Faktor local heroes ini diyakini mampu mendongkrak daya tarik tersendiri bagi masyarakat tanah air yang ingin menyaksikan balapan secara langsung.

"Pergerakan tiket yang juga sudah hampir 50 persen dan saya rasa dengan sisa waktu 37 hari ini ke depan akan lebih baik," kata Troy saat ditemui usai acara Penandatanganan MoU Kolaborasi dan Sinergi Bisnis dalam mendukung Pertamina Grand Prix Indonesia of MotoGP 2026, di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Tari Kreasi Nusantara di pembukaan MotoGP Mandalika 2024. (Foto: Ist)

Selain pembalap Indonesia, kehadiran bintang-bintang kelas dunia seperti Marc Marquez serta potensi munculnya nama-nama baru yang mengejutkan turut menjadi magnet utama. Animo yang tinggi ini terlihat jelas dari ludesnya tiket kategori early bird hanya dalam kurun waktu satu minggu sejak pertama kali diluncurkan ke publik.

"Tidak hanya local heroes, tapi pembalap yang sudah ada nih gimana nih yang punya nama besar atau nama-nama baru yang tidak diperhitungkan tiba-tiba muncul. Kan itu bisa terjadi," tutur Troy.

2. Penguatan Akomodasi

Target penonton sebanyak 145 ribu orang pada tahun ini diharapkan mampu melampaui capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 140 ribu penonton. Pada pergelaran lalu, ajang ini sukses mencatatkan perputaran dampak ekonomi yang masif hingga menembus angka Rp4,9 triliun.