Hasil 16 Besar China Masters 2026: Ali Faathir/Devin Artha Dipulangkan Wakil Malaysia

SHENZHEN — Perjalanan ganda putra muda Indonesia, Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi, resmi terhenti di ajang China Masters 2026. Langkah mereka kandas di babak 16 besar setelah dipaksa menyerah oleh wakil Malaysia, Tee Kai Wun/Yap Roy King.

Duel ketat antarkedua pasangan tersebut berlangsung di Shenzhen Arena, Shenzhen, China, pada Kamis (3/9/2026) malam WIB. Faathir/Devin harus mengakui keunggulan lawan setelah takluk dalam pertarungan dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Faathir/Devin mengawali gim pertama dengan cukup baik dan sempat memimpin 5-3. Namun, Tee/Yap segera merespons dan mampu menyamakan kedudukan menjadi 5-5.

Pasangan Malaysia kemudian berbalik unggul 8-5 atas Faathir/Devin. Ganda putra Indonesia itu pun kembali mengejar hingga skor menjadi 8-8.

Tee/Yap kembali menemukan momentum menjelang interval gim pertama. Mereka berhasil memimpin 11-9 saat jeda dan membuat Faathir/Devin harus mengejar ketertinggalan.

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Selepas interval, Tee/Yap semakin mampu mengendalikan permainan. Pasangan Malaysia terus menambah perolehan poin sebelum akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Berlanjut pada gim kedua, Faathir/Devin berusaha mengubah permainan dengan tampil lebih agresif. Strategi tersebut sempat membuahkan hasil setelah pasangan Indonesia unggul 4-1.