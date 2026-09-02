Kisah Atlet Anggar Cantik Cut Intan Nabila, Senang Kembali Mengayun Pedang di Arena Internasional

PERJALANAN hidup seorang atlet terkadang menyimpan liku-liku tak terduga sebelum akhirnya takdir memanggil mereka kembali ke habitat aslinya. Begitulah lembaran baru yang kini tengah dirajut oleh mantan atlet anggar putri asal Aceh, Cut Intan Nabila.

Setelah sempat vakum cukup lama untuk mendedikasikan waktunya sebagai seorang ibu rumah tangga dan figur publik di media sosial, perempuan berusia 25 tahun ini membuktikan cinta sejati pada olahraga tidak pernah benar-benar padam.

Keputusan besar ini mulai dirintis kembali oleh Intan sejak akhir tahun lalu ketika ia mulai aktif berlatih dan mengikuti berbagai ajang pemanasan. Langkah awalnya di kancah kompetitif terlihat ketika ia berpartisipasi dalam sebuah kejuaraan di Singapura, menandai kembalinya sang fencer ke atas strip kompetisi.

Kehadiran kembali Cut Intan di dunia anggar nasional sebenarnya sempat mendapat momentum besar ketika ia dipercaya oleh Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB Ikasi) untuk membantu mempromosikan ajang bergengsi Asian Fencing Championships 2025 di Bali. Saat itu, ia tidak hanya berperan sebagai ikon promosi pariwisata dan budaya Indonesia di hadapan atlet mancanegara, tetapi juga menyalakan kembali api semangat dalam dirinya.

1. Realitas Latihan yang Keras

Namun, waktu terus berjalan dan di tahun 2026, Intan tidak sekadar berbicara tentang promosi turnamen. Ibu dari tiga anak ini benar-benar membuktikan keseriusannya dengan kembali terjun langsung menghadapi ketatnya persaingan di tingkat internasional. Terbaru, ia tampak berlaga di salah satu kompetisi anggar prestisius di Malaysia.

Cut Intan Nabila. (Foto: Instagram/cut.intannabila)

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 29 Juli 2026, Intan membagikan momen emosional saat ia kembali mengenakan seragam tanding serba putih. Perasaan haru bercampur kagum menyelimuti dirinya tatkala ia kembali merasakan atmosfer kompetisi internasional yang telah membesarkan namanya bertahun-tahun silam.

Dalam unggahan tersebut, ia secara terbuka menceritakan betapa menantangnya proses adaptasi fisik setelah sekian lama meninggalkan rutinitas latihan atlet profesional. Menjadi seorang fencer kelas atas ternyata menuntut ketahanan fisik dan mental yang luar biasa di luar bayangan orang banyak.