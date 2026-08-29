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PB PTMSI Tegaskan Peserta IPL Tak Bisa Ikuti Kejurnas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |14:24 WIB
PB PTMSI Tegaskan Peserta IPL Tak Bisa Ikuti Kejurnas
PB PTMSI tak akan mengeluarkan rekomendasi apapun (Foto: PB PTMSI)
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JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) menegaskan atlet yang mengikuti Indonesia Pingpong League (IPL) tidak dapat mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) maupun turnamen lain yang berada di bawah naungan PB PTMSI.

Ketua Umum PB PTMSI Peter Layardi mengatakan pihaknya tidak akan memberikan rekomendasi kepada atlet yang mengikuti kompetisi IPL. Dengan begitu, mereka takkan bisa ikut serta di Kejurnas.

Tenis Meja

“Kalau yang mengikuti kegiatan IPL tersebut, nanti saya pastikan (tidak bisa ikut). Saya pastikan tidak akan ada rekomendasi apapun,” kata Peter di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

1. Tidak Ada Rekomendasi

Adapun IPL saat ini tengah menggelar Grand Final Season 2 2026 di Trans Studio Mall (TSM), Cibubur, Jawa Barat. Event itu digelar pada 26-30 Agustus.

Peter mengatakan penyelenggaraan IPL tersebut tidak mendapatkan rekomendasi dari PB PTMSI. Menurutnya, PB PTMSI tidak menerima pemberitahuan maupun pengajuan kerja sama terkait penyelenggaraan kompetisi tersebut.

“Kami sebagai satu-satunya organisasi tenis meja yang sah di bawah KONI Pusat dan menjadi anggota KONI Pusat, sama sekali tidak diberitahu. Mereka (IPL) juga tidak mengajukan pemberitahuan ataupun melakukan kerja sama dengan kami,” ujar Peter.

 

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