Kemenpora RI: John Herdman dan Ivar Jenner Siap Ramaikan Merdeka Run 2026

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, serta gelandang Ivar Jenner dipastikan akan ikut Merdeka Run 2026. Ajang lari tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Sabtu 29 Agustus 2026.

Kehadiran Herdman dan Jenner menjadi salah satu perhatian dalam Merdeka Run 2026. Keduanya dikabarkan akan berlari bersama dalam ajang yang diikuti lebih dari 10.000 peserta tersebut.

“Ada John (Herdman) yang akan ikut lari. Saya tidak tahu John akan lari dengan siapa saja, tetapi katanya akan lari bersama Ivar (Jenner),” kata Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Teuku Arlan Perkasa Lukman, Jumat (28/8/2026).

1. Tambah Meriah

Arlan mengatakan keikutsertaan sejumlah tokoh dari dunia olahraga akan menambah kemeriahan Merdeka Run 2026. Selain Herdman dan Jenner, sejumlah figur dari berbagai kalangan juga dijadwalkan turut ambil bagian.

Selebritas Gisella Anastasia disebut akan mengikuti perlombaan tersebut. Sementara itu, Raffi Ahmad juga diharapkan dapat bergabung.

Dari kalangan pejabat, sejumlah menteri juga telah terkonfirmasi menjadi peserta Merdeka Run 2026. Mereka adalah Menpora RI Erick Thohir serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Ajang Merdeka Run 2026 juga akan diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan. Pelari umum, penyandang disabilitas, hingga atlet nasional Odekta Elvina Naibaho dijadwalkan ikut ambil bagian.