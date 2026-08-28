Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kemenpora RI: John Herdman dan Ivar Jenner Siap Ramaikan Merdeka Run 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |18:24 WIB
Kemenpora RI: John Herdman dan Ivar Jenner Siap Ramaikan Merdeka Run 2026
John Herdman dan Ivar Jenner siap meramaikan Merdeka Run 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, serta gelandang Ivar Jenner dipastikan akan ikut Merdeka Run 2026. Ajang lari tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Sabtu 29 Agustus 2026.

Kehadiran Herdman dan Jenner menjadi salah satu perhatian dalam Merdeka Run 2026. Keduanya dikabarkan akan berlari bersama dalam ajang yang diikuti lebih dari 10.000 peserta tersebut.

John Herdman waspadai Kamboja Okezone

“Ada John (Herdman) yang akan ikut lari. Saya tidak tahu John akan lari dengan siapa saja, tetapi katanya akan lari bersama Ivar (Jenner),” kata Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Teuku Arlan Perkasa Lukman, Jumat (28/8/2026).

1. Tambah Meriah

Arlan mengatakan keikutsertaan sejumlah tokoh dari dunia olahraga akan menambah kemeriahan Merdeka Run 2026. Selain Herdman dan Jenner, sejumlah figur dari berbagai kalangan juga dijadwalkan turut ambil bagian.

Selebritas Gisella Anastasia disebut akan mengikuti perlombaan tersebut. Sementara itu, Raffi Ahmad juga diharapkan dapat bergabung.

Dari kalangan pejabat, sejumlah menteri juga telah terkonfirmasi menjadi peserta Merdeka Run 2026. Mereka adalah Menpora RI Erick Thohir serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Ajang Merdeka Run 2026 juga akan diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan. Pelari umum, penyandang disabilitas, hingga atlet nasional Odekta Elvina Naibaho dijadwalkan ikut ambil bagian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/43/3238676/pasangan_suami_dan_istri_asal_semarang_antusias_ikut_medeka_run_2026-52zX_large.jpg
Kisah Suami-Istri asal Semarang Rela Cuti Kerja demi Ikut Merdeka Run 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/43/3238379/eco_runfest_2026_siap_digelar_dengan_misi_untuk_lingkungan-pCsv_large.jpg
Eco RunFest 2026 Targetkan 14 Ribu Pelari, 100 Persen Keuntungan Tiket untuk Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/43/3238141/sabina_altynbekova-8ZFx_large.jpg
Kisah Inspiratif Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik asal Kazakhstan yang Selalu Temukan Ketenangan di Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/43/3237665/olivia_dunne-9Rzl_large.jpg
Kisah Olivia Dunne, Pesenam Supercantik yang Putuskan Pensiun demi Jadi Artis Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/43/3237602/indonesia_pro_am-E1OW_large.jpeg
Parathakorn Suyasri/Luke Evan Moore Juara Beregu The Indonesia Pro-Am 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/43/3237596/throttle_land_2026-hZml_large.jpeg
Throttle Land 2026 Satukan Komunitas Motor Lintas Genre di Jakarta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement