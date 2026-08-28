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Kisah Suami-Istri asal Semarang Rela Cuti Kerja demi Ikut Merdeka Run 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |07:12 WIB
Kisah Suami-Istri asal Semarang Rela Cuti Kerja demi Ikut Merdeka Run 2026
Pasangan suami dan istri asal Semarang antusias ikut Medeka Run 2026. (Foto: Kemenpora)
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PASANGAN suami-istri asal Semarang, Rianto (45) dan Vaneza (30), antusias menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia melalui ajang lari bertauk Merdeka Run 2026. Mereka bahkan rela mengambil cuti kerja hingga bersaing ketat saat berburu tiket (war ticket) demi ambil bagian di Merdeka Run 2026.

Pria yang akrab disapa Rian itu menceritakan antusiasme itu karena sebelumnya gagal mendapatkan tiket saat pendaftaran Upacara Peringatan Kemerdekaan RI. Karena itu, ia mempersiapkan diri untuk Merdeka Run 2026.

Rian memiliki strategi untuk ambil bagian di Merdeka Run 2026. (Foto: Kemenpora)
Rian memiliki strategi untuk ambil bagian di Merdeka Run 2026. (Foto: Kemenpora)

“Kemarin pas upacara kami tidak dapat tiketnya saat war. Nah, pas tahu ada Merdeka Run, kami bertekad harus dapat,” kata Rian.

1. Punya Strategi khusus

Demi mengamankan tempat di ajang tersebut, Rian dan Vaneza menerapkan strategi khusus saat pembukaan pendaftaran online. Meski berada di lokasi terpisah, keduanya tetap berkoordinasi secara ketat untuk siap siaga sebelum pendaftaran dibuka pada Rabu, 12 Agustus 2026, pukul 17.00 WIB.

Rian mengaku telah memperbarui halaman pendaftaran secara berkala sejak 30 menit sebelum pendaftaran dibuka. Tepat pukul 17.00 WIB, ia dan sang istri langsung melakukan proses pendaftaran secara bersamaan.

“Saya dapat, dan tidak lama istri juga dapat. Cuma beda lima sampai sepuluh detik,” ujar Rian.

 

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