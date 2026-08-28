Termasuk Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, 10 Ribu Pelari Siap Ramaikan Merdeka Run 2026

JAKARTA – Kemenpora RI memastikan 10 ribu pelari siap meramaikan Merdeka Run 2026 di Jakarta, Sabtu 29 Agustus pagi WIB. Ajang tersebut menjadi salah satu kegiatan olahraga yang akan melibatkan pelari dari berbagai kalangan.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Teuku Arlan Perkasa Lukman mengatakan, jumlah peserta yang ambil bagian telah melampaui 10 ribu orang. Antusiasme tersebut terlihat menjelang pelaksanaan lomba yang akan digelar pada akhir pekan ini.

"Besok akan ada 10.000 lebih pelari, saya boleh bilang 10.000 lebih peserta yang akan mengikuti gelaran Merdeka Run 2026 ini," kata Arlan kepada awak media, termasuk Okezone di Senayan, Jakarta pada Jumat (28/8/2026).

1. Dimulai Pukul 05.00 WIB

Merdeka Run 2026 dijadwalkan dimulai pada pukul 05.00 WIB. Para peserta akan menempuh jarak sejauh delapan kilometer dengan titik start di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Arlan mengatakan masyarakat memberikan sambutan positif terhadap penyelenggaraan ajang tersebut. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah peserta yang hadir pada hari pertama pengambilan perlengkapan lomba.

Menurut Arlan, jumlah peserta yang datang untuk mengambil perlengkapan lari pada hari pertama mencapai sekitar 50 persen. Kemenpora pun telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menunjang kebutuhan para pelari selama kegiatan berlangsung.

Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah race village bertajuk Kampung Merdeka. Area tersebut juga menyediakan musala bagi peserta yang ingin menjalankan ibadah salat.

2. Persiapan

Persiapan di sepanjang rute Merdeka Run 2026 juga menjadi perhatian penyelenggara. Sejumlah ruas jalan yang akan dilalui peserta ditargetkan sudah siap digunakan 100 persen sejak pukul 02.00 WIB.

Rute perlombaan akan melintasi kawasan sekitar Monumen Nasional, Jalan MH Thamrin, Bundaran HI, hingga Jalan Sudirman. Pengaturan tersebut dilakukan agar pelaksanaan lomba dapat berjalan sesuai rencana sejak dini hari.

"Nanti persiapan start-nya sendiri akan dimulai dengan berbagai macam prosesi, mulai dari pertunjukan drone dilanjutkan dengan berbagai atraksi, dan ada flypast dari pesawat," ungkap Arlan.