Pakai Kostum Leak Bali Sambil Lari, Pria Ini Juara Best Costume Budaya di Merdeka Run 2026

KEMERIAHAN ajang Merdeka Run 2026 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (29/8/2026), menjadi ladang beragam cerita unik dan inspiratif. Di antara ribuan pelari yang memadati rute jalanan ibu kota, langkah kaki Muhammad Ikhsan A.P atau akrab disapa Dika menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian.

Pria yang berdomisili di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ini sukses menuntaskan rute lari sejauh 8 kilometer dengan mengenakan kostum seni tradisional Leak Bali. Aksi nyentrik tersebut tak sia-sia.

Jerih payahnya terbayar tuntas saat panitia mengumumkan dirinya sebagai pemenang kategori Best Costume Budaya di ajang tahunan tersebut. Bagi Dika, partisipasinya di Merdeka Run 2026 bukan sekadar meramaikan gelaran olahraga. Namun, juga merupakan tahun kedua beruntun ikut serta dalam ajang tersebut sebagai wujud kecintaan pada Tanah Air.

Penampakan Dika saat mengenakan kostum Leak Bali di Merdeka Run 2026. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)



"Terus alasannya kenapa ikut Merdeka Run itu pastinya karena memang selalu setiap tahunnya, alhamdulillah ini tahun kedua ya buat ikut Merdeka Run dan sungguh luar biasa banget, apalagi ini sebagai salah satu cinta kita terhadap Tanah Air juga," kata Dika saat diwawancarai usai menerima penghargaan di Monas, Sabtu (29/8/2026).

1. Ada Pesan Moral

Pilihan mengenakan kostum Leak Bali di tengah cuaca Jakarta yang panas tentu bukan tanpa alasan. Dika menyelipkan pesan moral mendalam mengenai kelestarian budaya lokal di tengah gempuran modernisasi dan dominasi budaya asing di destinasi wisata nasional.



"Terus kenapa milih Leak Bali ini? Karena menurut saya sekarang kita tuh, negara kita tuh lagi dijajah sama bangsa kita sendiri, terutama budaya ini. Makanya saya mengambil selalu tema budaya, terutama Leak Bali," ungkap dia.



Ia prihatin melihat pergeseran identitas di beberapa wilayah wisata unggulan Indonesia salah satunya adalah Bali. Maka dari itu, ia ingin memperkenalkan budaya Bali melalui kostum Leak Bali dalam ajang Merdeka Run yang digelar pemerintah sebagai bagian dari rangkaian HUT Kemerdekaan ke-81 RI.



“Karena saat ini kita dijajah oleh bangsa luar, terutama di Bali. Sampai orang luar masuk ke sini dan disini tujuan saya untuk memperkenalkan bahwa Bali adalah punya kita, bukan punya orang luar," tambah Dika.



Meraih predikat Best Costume tentu membutuhkan pengorbanan yang tak sedikit. Dika mengungkapkan total beban kostum beserta ornamen kepala yang ia kenakan mencapai hampir 10 kilogram. Demi tampil maksimal, ia bahkan rela begadang di malam sebelum hari H demi membuat beberapa bagian dari kostumnya agar terlihat lebih sempurna.



"Kalau saat ini alhamdulillah ini kebetulan sebagiannya ini saya buat sendiri, sebagiannya itu terutama untuk di kepalanya itu kita beli dan juga ada yang sewa. Dan kemudian untuk bagian aksesorisnya ini beberapa saya buat tadi malam dan kebetulan belum tidur juga sih. Untuk beratnya itu hampir 10 kilo," beber dia.