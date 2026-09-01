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Hasil China Masters 2026: Ali/Devin dan Leo/Daniel Kompak Lolos 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |18:10 WIB
Hasil China Masters 2026: Ali/Devin dan Leo/Daniel Kompak Lolos 16 Besar
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
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SHENZHEN – Babak 32 besar China Masters 2026 langsung menyajikan kejutan manis bagi kontingen Indonesia. Berlangsung di Shenzhen Arena, Shenzhen, China, pada Selasa (1/9/2026), dua pasangan ganda putra Indonesia, yakni Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Keberhasilan ini melengkapi langkah positif tunggal putra Jonatan Christie yang sudah lebih dulu memastikan tempat di babak selanjutnya pada pagi hari.

1. Ali Faathir/Devin Artha Bikin Kejutan

Pasangan muda Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi menjadi salah satu wakil yang berhasil melangkah ke fase berikutnya. Mereka sukses menaklukkan ganda putra tangguh asal Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, lewat pertandingan yang berjalan relatif singkat. Kemenangan tersebut dipastikan setelah pasangan Malaysia itu memutuskan untuk mengundurkan diri di tengah jalannya laga.

Keputusan mundur itu terpaksa diambil kubu Malaysia karena Nur Izzuddin mendadak mengalami masalah kesehatan berupa demam tinggi. Faathir/Devin yang sebelumnya sudah menguasai jalannya pertandingan dan merebut gim pertama dengan skor 21-16 pun dinyatakan keluar sebagai pemenang.

Ali Faathir Rayhan dan Devin Artha Wahyudi bangga finis runner-up di Macau Open 2026 PBSI
Ali Faathir Rayhan dan Devin Artha Wahyudi bangga finis runner-up di Macau Open 2026 PBSI

2. Perjuangan Ekstra Leo/Daniel

Hasil membanggakan lainnya juga disumbangkan oleh pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang turun menghadapi lawan berat. Pasangan berjuluk The Babies tersebut harus melakoni duel ekstraketat saat berhadapan dengan ganda putra andalan Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

 

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