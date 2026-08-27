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Berkat Penampilan Apik di BWF World Championships 2026, Rachel/Febi Tembus 10 Besar Dunia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |13:49 WIB
Berkat Penampilan Apik di BWF World Championships 2026, Rachel/Febi Tembus 10 Besar Dunia!
Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
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PRESTASI membanggakan kembali diukir oleh sektor ganda putri bulu tangkis Indonesia. Pasangan Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum sukses menembus jajaran 10 besar dunia setelah mengalami kenaikan tiga peringkat ke posisi ke-9 dalam daftar resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang dirilis pada Selasa 25 Agustus 2026.

Berdasarkan data terbaru, Rachel/Febi kini mengantongi total 62.676 poin. Capaian manis ini sekaligus menandai rekor peringkat tertinggi sepanjang karier profesional mereka sekaligus mengukuhkan status sebagai ganda putri nomor satu di Indonesia saat ini.

Sebelumnya, pasangan muda berbakat ini berada di tangga ke-12 dunia dengan raihan 58.326 poin. Melonjaknya posisi mereka didasari oleh performa impresif saat berhasil melaju hingga babak perempat final ajang bergengsi BWF World Championships 2026 di New Delhi, India.

1. Perjalanan Gemilang di BWF World Championships 2026

Langkah cemerlang Rachel/Febi di turnamen akbar tersebut sempat mencuri perhatian dunia usai menyingkirkan pasangan unggulan kedua asal Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, di babak 16 besar lewat kemenangan dua gim langsung 21-9, 6-11 (retired/WO). Sayangnya, laju mereka harus terhenti di tangan ganda putri kuat China, Li Yi Jing/Luo Xu Min, dengan skor 13-21, 14-21.

Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Meskipun langkahnya terhenti di delapan besar, hasil tersebut sudah lebih dari cukup untuk mendongkrak perolehan poin ranking dunia mereka secara signifikan. Di sisi lain, puncak klasemen ganda putri dunia masih dikuasai oleh pasangan China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, dengan koleksi 113.317 poin.

Sementara itu, pasangan Korea Selatan Baek Ha Na/Lee So Hee melesat ke peringkat kedua usai merengkuh gelar juara dunia di New Delhi. Mereka sukses mengakhiri puasa gelar Korea Selatan di sektor ganda putri usai menundukkan Liu/Tan di partai puncak dengan skor meyakinkan 21-15, 21-15.

 

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