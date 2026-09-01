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HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Pembalap Jorge Martin Tiba-Tiba Melorot di MotoGP Aragon 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |13:13 WIB
Penyebab Pembalap Jorge Martin Tiba-Tiba Melorot di MotoGP Aragon 2026
Simak penyebab pembalap Jorge Martin tiba-tiba melorot di MotoGP Aragon 2026 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
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ALCANIZ – Penyebab pembalap Jorge Martin tiba-tiba melorot di MotoGP Aragon 2026 sudah diketahui. Rider Aprilia Racing itu harus rela keunggulannya di klasemen MotoGP 2026 terpangkas oleh Marc Marquez.

Martin penuh puja dan puji usai tampil luar biasa di MotoGP Inggris 2026, tiga pekan silam. Betapa tidak, Martinator memenangi Sprint Race dan finis kedua pada balapan utama di Sirkuit Silverstone.

1. Sesuai Harapan

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Harapan melambung tinggi jelang MotoGP Aragon 2026. Martin dijagokan untuk setidaknya bisa merepotkan Marquez dalam balapan yang digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol.

Sayangnya, Martin ternyata tidak bisa mengimbangi Marquez. Ia bahkan konsisten finis di posisi lima, baik itu kualifikasi, Sprint Race, hingga balapan utama yang digelar Minggu 30 Agustus 2026.

Usai balapan, Martin mengaku kesulitan sepanjang akhir pekan gara-gara daya cengkeram ban yang dirasa rendah. Ia sudah mencoba melakukan yang terbaik terutama saat start tapi hasil berkata lain.

“Sulit, tapi tidak berbeda dari apa yang saya harapkan. Saya berusaha optimistis dan mungkin start yang bagus (bisa membantu) saya bisa melakukan hal berbeda, ternyata tidak,” kata Martin, dinukil dari Crash, Selasa (1/9/2026).

 

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