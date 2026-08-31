Kalah dari Marc Marquez di MotoGP Aragon 2026, Jorge Martin: Saya Pasrah!

PEMBALAP Aprilia Racing, Jorge Martin, sejak awal memprediksi akan tampil kurang optimal di MotoGP Aragon 2026. Ia pesimistis karena tidak pernah menang di MotoGP Aragon, semenjak promosi ke kelas premier pada 2021.

Saat juara dunia MotoGP 2024, The Martinator -julukan Jorge Martin- juga tidak menjadi yang terbaik. Jorge Martin tercatat finis di posisi dua MotoGP Aragon 2024, kalah saing dari Marc Marquez.

“Saya menilai Aragon merupakan sirkuit tersulit di antara lintasan-lintasan yang tersisa hingga akhir musim," kata Jorge Martin, Okezone mengutip dari GPOne, Senin (31/8/2026).

1. Kalah Jauh dari Marc Marquez

Marc Marquez juara MotoGP Aragon 2026. (Foto: MotoGP)

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, keluar sebagai juara MotoGP Aragon 2026. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- unggul 1,74 detik atas Pedro Acosta (Red Bull KTM) di posisi dua.

Marc Marquez bahkan unggul 12,572 detik atas Jorge Martin di posisi lima! Efek kemenangan di Sirkuit Aragon, Marc Marquez kembali masuk ke persaingan gelar juara MotoGP 2026.

The Baby Alien saat ini duduk di posisi dua dengan 237 angka. Ia hanya terpaut 19 poin dari Jorge Martin di puncak.