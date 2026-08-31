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Poin di Klasemen MotoGP 2026 Terus Dipepet Marc Marquez, Jorge Martin: Ini Sudah Maksimal

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |14:42 WIB
Poin di Klasemen MotoGP 2026 Terus Dipepet Marc Marquez, Jorge Martin: Ini Sudah Maksimal
Jorge Martin sadar selisih poinnya terus dipangkas oleh Marc Marquez usai MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
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ALCANIZ – Jorge Martin sadar selisih poinnya terus dipangkas oleh Marc Marquez usai MotoGP Aragon 2026. Tapi, pembalap tim Aprilia Racing itu sadar upayanya sudah maksimal di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu 30 Agustus malam WIB.

Seri ke-13 MotoGP 2026 itu sukses dimenangi Marquez. Ia mengungguli Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi. Sementara, Martin harus puas finis di urutan lima.

Start balapan MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Start balapan MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Berkat hasil itu, Marquez kini mengoleksi 237 poin, naik ke urutan dua klasemen, sekaligus menggusur Bezzecchi ke urutan tiga. Sedangkan, Martin hanya mampu menambah koleksinya jadi 256.

1. Sudah Maksimal

Martinator sadar apa yang dilakukannya di MotoGP Aragon 2026 sudah maksimal. Ia pun hanya ingin melangkah maju dan segera berpikir soal MotoGP San Marino 2026 dua pekan mendatang.

“Hari ini (Minggu), (hasil) maksimal adalah lima besar dan saya bahagia saya mengambil (hasil) maksimal,” kata Martin, dikutip dari Crash, Senin (31/8/2026).

“Setelah Silverstone (MotoGP Inggris 2026), tentu saja perasaan saya jadi lebih baik. Jadi, saya sempat berharap bertarung untuk podium. Tapi, saya tahu saya tidak bisa melakukannya,” imbuh Martinator.

 

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