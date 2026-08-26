Eco RunFest 2026 Targetkan 14 Ribu Pelari, 100 Persen Keuntungan Tiket untuk Lingkungan

JAKARTA - Ajang lari Eco RunFest 2026 menargetkan sebanyak 14.000 pelari dan 10.000 penonton untuk festival. Selain itu, keuntungan dari tiket pendaftaran disalurkan untuk Eco-Mission sebagai aksi nyata buat lingkungan.

Pada gelaran tahun ke-13 ini, Eco RunFest 2026 mengusung tema "Spark The Change Leave Zero Energy". Event lari tahunan ini akan digelar PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Minggu (6/12/2026).

1. Bukti Nyata terhadap Lingkungan

Eco RunFest 2026 siap digelar dengan misi untuk lingkungan (Foto: Okezone/Andri Bagus)

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan, indikator untuk keberhasilan dalam Eco RunFest 2026 dengan bukti nyata terhadap lingkungan. Untuk itu, Pertamina bersama dengan kolaborator menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan kepada masyarakat.

"Kami ingin menumbuhkan awareness kepada para masyarakat, pelari karena sejak mereka membayar pembelian tiket, kami akan bertanggung jawab atas pembayaran tersebut untuk program-program lingkungan," kata Baron dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Sebagai informasi, pendaftaran Eco RunFest 2026 dibuka resmi melalui MyPertamina. Untuk Exclusive MyPertamina Points Redemption dibuka pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, penjualan tiket dibuka mulai Jumat 28 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB. Untuk Registrasi kode voucher MyPertamina berlangsung 29 Agustus 2026 pukul 08.00 WIB- 4 September 2026 23.59 WIB.

"Untuk keuntungan yang diperoleh dari tiket Eco RunFest 2026, 100 persen kami akan salurkan untuk Eco-Mission," ujarnya.