Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Kuasai Hasil Kualifikasi Moto3 Aragon 2026?

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, sanggup menguasai Kualifikasi Moto3 Aragon 2026? Kualifikasi Moto3 Aragon 2026 berlangsung di Sirkuit Aragon pada Sabtu (29/8/2026) pukul 17.45-18.25 WIB.

Rider 17 tahun ini harus tampil dari Kualifikasi 1 atau Q1 karena mendapatkan hasil kurang optimal di sesi Latihan Bebas 1 dan Latihan Bebas yang digelar di Sirkuit Aragon pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Dalam dua sesi tersebut, runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 itu harus rela finis di posisi 20! Sekarang yang menjadi pertanyaan, sanggupkah Veda Ega Pratama bangkit di babak kualifikasi?

1. Peluang Veda Ega Pratama Bangkit

Peluang Veda Ega Pratama bangkit di kualifikasi terbuka. Penyebabnya karena rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta itu memiliki pengalaman manis di Sirkuit Aragon.

Saat turun di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda Ega Pratama pernah finis di posisi empat pada race pertama dan kedua di Sirkuit Aragon. Saat turun di Moto3 Junior 2025, Veda Ega Pratama juga finis di posisi enam di Sirkuit Aragon.

Berdasarkan data di atas, peluang Veda Ega Pratama bersinar terbuka lebar. Setidaknya, Veda Ega Pratama bisa lolos dari Kualifikasi 1 untuk berjuang bersaing di barisan depan pada Kualifikasi 2.