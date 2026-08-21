Jorge Martin dan Marco Bezzecchi Kuasai Posisi 1 dan 2 Klasemen MotoGP 2026, Pedro Acosta: Mereka Luar Biasa!

PEMBALAP Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, memberikan pujian untuk dua pembalap Aprilia Racing di MotoGP 2026, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Pujian dilontarkan karena pembalap itu kini berada di papan atas klasemen sementara MotoGP 2026.

Jorge Martin menempati puncak klasemen dengan mengumpulkan 240 poin. Ia sekali menjadi pemenang dan enam kali finis podium.

Jorge Martin bersama Marco Bezzecchi bersaing ketat di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@aprilia)

Sementara itu, Marco Bezzecchi berada di posisi kedua klasemen dengan poin 209. Ia empat kali menjadi pemenang dan tujuh kali naik podium.

1. Persaingan Ketat Jorge Martin dan Marco Bezzecchi

Pedro Acosta memprediksi Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan bersaing ketat sampai akhir musim. Hal itu karena kedua pembalap tampil konsisten di sepanjang MotoGP 2026.

"Sekarang Jorge Martín dan Marco Bezzecchi juga tampaknya telah mencapai level juara dunia," kata Pedro Acosta, Okezone mengutip dari Motosan, Jumat (21/8/2026).

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan Martin dan Bezzecchi sangat layak bersaing di jalur juara. Performa mentereng kedua pembalap memberikan warna baru di MotoGP 2026.

"Mereka adalah pembalap papan atas," kata Marco Bezzecchi.