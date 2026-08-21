Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tampil Beda, Megawati Hangestri Punya Peran Baru di Hyundai Hillstate?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |17:53 WIB
Tampil Beda, Megawati Hangestri Punya Peran Baru di Hyundai Hillstate?
Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri gabung Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
A
A
A

PEVOLI andalan Indonesia, Megawati Hangestri, siap mengarungi kompetisi Liga Voli Korea atau V-League musim 2026-2027. Setelah mencatatkan dua musim yang gemilang bersama Red Sparks, Megawati memutuskan untuk menerima tantangan baru dengan bergabung bersama Hyundai Hillstate.

Kepindahan ini tentu bukan sekadar berganti seragam bagi pemain berjuluk Megatron tersebut. Ia harus kembali beradaptasi dengan lingkungan, rekan setim, serta sistem kepelatihan yang sepenuhnya berbeda di bawah arahan pelatih kepala Kang Sung-hyung, yang sebelumnya sempat memantau penampilannya di Proliga 2026.

1. Transformasi Taktik

Pelatih Kang Sung-hyung secara khusus telah menyiapkan formula taktis baru demi mengoptimalkan potensi Megawati di posisi opposite hitter. Berbeda dengan perannya terdahulu yang kerap menjadi pencetak poin tunggal dengan usage rate sangat tinggi, Megawati kini diproyeksikan masuk ke dalam skema hybrid offense yang lebih dinamis.

Distribusi serangan Hillstate musim ini akan dipecah secara merata melalui kolaborasi erat dengan setter utama tim, yaitu Kim Da-in. Koneksi matang dengan setter menjadi kunci utama agar Megawati mendapatkan waktu serang yang pas, sekaligus membagi beban poin dengan rekrutan asing asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, serta outside hitter Jeong Ji-yoon.

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

Pendekatan taktis baru ini juga bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik Megawati agar terhindar dari kelelahan jangka panjang. Dengan variasi serangan dari lini depan maupun pipe attack, Hillstate berharap pola permainan mereka menjadi jauh lebih sulit dibaca dan diantisipasi oleh blok pertahanan lawan di V-League.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/43/3237388/pb_orado_resmi_jadi_induk_olahraga_domino_indonesia-XVwR_large.jpg
Resmi Dilantik KONI Pusat, PB ORADO Siap Kembangkan Olahraga Domino di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/43/3237398/perbakin_klungkung_kirim_9_atlet_ke_kejurnas_menembak_di_jakarta-B06W_large.jpg
Bidik Medali dan Petakan Kekuatan Lawan, Perbakin Klungkung Kirim 9 Atlet ke Kejurnas Menembak di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/43/3237397/tiga_pegolf_tembus_putaran_final_indonesia_pro_am-o1Sh_large.jpg
Indonesia Pro-Am 2026: Tiga Pegolf Tanah Air Tembus Putaran Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/43/3237231/timnas_voli_putri_indonesia_bidik_finis_posisi_6_di_avc_continental_2026_indonesianvolleyball-OcDq_large.jpg
Target Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Continental 2026: Tembus 6 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/43/3236496/simak_aksi_muay_thai_dan_dirty_boxing_paling_brutal_bertajuk_road_to_freedom_hanya_di_rcti-b3xH_large.jpeg
Road to Freedom Hadirkan Aksi Muay Thai & Dirty Boxing Paling Brutal, Live dan Eksklusif di RCTI+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/43/3236447/titan_run_2026-CIdP_large.jpg
Titan Run 2026 Sukses Cetak Rekor MURI Berkat Kategori Jarak Unik 17,8 KM
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement