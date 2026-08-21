Tampil Beda, Megawati Hangestri Punya Peran Baru di Hyundai Hillstate?

PEVOLI andalan Indonesia, Megawati Hangestri, siap mengarungi kompetisi Liga Voli Korea atau V-League musim 2026-2027. Setelah mencatatkan dua musim yang gemilang bersama Red Sparks, Megawati memutuskan untuk menerima tantangan baru dengan bergabung bersama Hyundai Hillstate.

Kepindahan ini tentu bukan sekadar berganti seragam bagi pemain berjuluk Megatron tersebut. Ia harus kembali beradaptasi dengan lingkungan, rekan setim, serta sistem kepelatihan yang sepenuhnya berbeda di bawah arahan pelatih kepala Kang Sung-hyung, yang sebelumnya sempat memantau penampilannya di Proliga 2026.

1. Transformasi Taktik

Pelatih Kang Sung-hyung secara khusus telah menyiapkan formula taktis baru demi mengoptimalkan potensi Megawati di posisi opposite hitter. Berbeda dengan perannya terdahulu yang kerap menjadi pencetak poin tunggal dengan usage rate sangat tinggi, Megawati kini diproyeksikan masuk ke dalam skema hybrid offense yang lebih dinamis.

Distribusi serangan Hillstate musim ini akan dipecah secara merata melalui kolaborasi erat dengan setter utama tim, yaitu Kim Da-in. Koneksi matang dengan setter menjadi kunci utama agar Megawati mendapatkan waktu serang yang pas, sekaligus membagi beban poin dengan rekrutan asing asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, serta outside hitter Jeong Ji-yoon.

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

Pendekatan taktis baru ini juga bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik Megawati agar terhindar dari kelelahan jangka panjang. Dengan variasi serangan dari lini depan maupun pipe attack, Hillstate berharap pola permainan mereka menjadi jauh lebih sulit dibaca dan diantisipasi oleh blok pertahanan lawan di V-League.