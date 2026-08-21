Mulai Terbongkar, Ini Rahasia Raul Fernandez Tampil Gacor di MotoGP 2026

PENAMPILAN pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, di sepanjang MotoGP 2026 menjadi sorotan karena tampil begitu luar biasa hingga rutin finis podium. Berkat performanya yang luar biasa itu, Fernandez pun akhirnya meraih kemenangan perdananya di musim ini di MotoGP Inggris 2026.

1. Taktik Berani Fernandez

Hal yang berbeda dari Fernandez adalah keberaniannya yang langsung tancap gas sejak awal balapan tanpa memperhitungkan manajemen ban. Alih-alih menghemat ban belakang seperti strategi kebanyakan pembalap, ia justru memilih untuk langsung melesat kencang memimpin barisan terdepan tanpa ragu.

Taktik berani itu membuat pembalap asal Spanyol ini tampil begitu dominan dengan meninggalkan sesama penunggang Aprilia, Marco Bezzecchi pada balapan di Sirkuit Silverstone, Inggris tersebut. Tercatat, ia mampu memperlebar jarak dengan keunggulan rata-rata setengah detik per lap selama sembilan putaran pembuka.

Keunggulan impresif Fernandez bahkan sempat menyentuh puncaknya di angka 4,460 detik. Momen tersebut terjadi tepat ketika Marco Bezzecchi kehilangan posisi kedua yang kemudian direbut oleh pembalap pabrikan Aprilia, Jorge Martin.

Meskipun sempat muncul kekhawatiran bahwa ban belakangnya akan habis akibat dipacu terlalu keras di awal, anggapan tersebut ternyata keliru besar. Fernandez justru mampu membuktikan ketahanan ritme balapnya hingga paruh kedua lomba dan finis pertama.

Raul Fernandez. (Foto: Instagram/raulfernandez_25)

2. Analisis Tajam dari Cal Crutchlow

Gaya balap agresif yang diperlihatkan oleh sang juara turut mengundang komentar menarik dari pembalap penguji sekaligus pengganti di LCR Honda, Cal Crutchlow. Tampil di hadapan pendukung tuan rumah, Crutchlow memberikan pandangannya secara blak-blakan mengenai jalannya balapan.

Ketika ditanya mengenai keterkejutan publik atas cara Fernandez membangun keunggulan cepat, Crutchlow memberikan penilaian yang sangat khas. Ia menilai keberhasilan tersebut lahir dari perjudian besar yang dilakukan sang pembalap di atas lintasan.