Raul Fernandez hingga Bezzecchi Menggila, Aprilia Racing Sapu Bersih MotoGP Inggris 2026

JAKARTA - Aprilia Racing mendominasi MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, akhir pekan kemarin. Pembalap dari Aprilia menyapu bersih podium balapan.

1. Aprilia Racing Sapu Bersih

Jorge Martín memulai balapan dari pole position. Namun, ia sempat turun beberapa posisi setelah start yang kurang ideal, sebelum bangkit dan kembali merebut posisi kedua.

Hasil ini menjadi podium keenam bagi rider asal Spanyol tersebut musim ini dan podium ke-38 di top-class. Hasil tersebut juga mempertahankan Martín di puncak championship standings dengan raihan 240 poin

“Saya sangat senang. Ini adalah pace yang selama ini kami cari, dan saya rasa hari ini kami berhasil keluar dari periode ketika kami sedikit kehilangan arah. Kami kembali ke jalur yang tepat, terutama karena kami kembali menggunakan apa yang sebelumnya bekerja dengan baik dan masih bekerja untuk kami," ujarnya, dalam keterangan resmi Aprilia Racing, Senin (10/8/2026).

Raul Fernandez. (Foto: Instagram/raulfernandez_25)

Sementara itu, Marco Bezzecchi, yang memulai balapan dari posisi kelima di grid, melakukan start yang baik dan langsung masuk ke grup pemimpin balap. Masih dalam masa pemulihan dari cedera yang dialaminya di Sachsenring, rider asal Italia tersebut mempertahankan posisinya sepanjang balapan hingga finis di posisi ketiga saat chequered flag dikibarkan.

Hasil ini menjadi podium ketujuhnya musim ini dan podium ke-25 di premier class. Hasil tersebut juga mengantarkannya kembali ke posisi kedua dalam championship standings dengan 209 poin.

“Saya sangat menginginkan hasil ini sampai saya tidak bisa menyerah. Setelah semua kerja keras yang telah dilakukan tim dan seluruh usaha yang saya lakukan selama summer break. Rasanya luar biasa, dan saya sangat menikmatinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Raúl Fernández dari SuperFile Trackhouse MotoGP Team, menjadi bintang utama hari itu. Ia menjadi rider pertama melewati garis finis.