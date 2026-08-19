Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kebangkitan Lewis Hamilton di F1 2026 Ancam Impian Pembalap Ini Gabung Scuderia Ferrari

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |00:15 WIB
Kebangkitan Lewis Hamilton di F1 2026 Ancam Impian Pembalap Ini Gabung Scuderia Ferrari
Kebangkitan Lewis Hamilton di F1 2026 mengancam impian pembalap muda bergabung dengan Scuderia Ferrari (Foto: Scuderia Ferrari)
A
A
A

KEBANGKITAN Lewis Hamilton di F1 2026 disambut gembira oleh penggemar ajang balapan tersebut. Tapi, hal itu justru bisa berdampak buruk bagi karier Ollie Bearman.

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Musim Kebangkitan

Lewis Hamilton melaju di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 (Foto: Scuderia Ferrari)
Lewis Hamilton melaju di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 (Foto: Scuderia Ferrari)

Hamilton menjalani musim debut yang buruk bersama Ferrari di F1 2025. Untuk pertama kali sejak promosi pada 2007, pria asal Inggris itu gagal meraih podium dan kemenangan dalam satu musim.

Kisah berbeda terjadi di F1 2026. Hamilton berulang kali bisa bersaing di baris depan. Ia sudah mencatatkan satu kemenangan dan lima kali naik podium di musim ini.

2. Kagum

Bahkan, Hamilton tengah menempati posisi dua di klasemen F1 2026 dengan 169 poin. Kebangkitan tersebut menuai pujian dan decak kagum dari penggemar, tak terkecuali sesama pembalap.

“Sebagai penggemar F1 dan juga Lewis, sangat keren melihatnya tampil di level tertinggi. Melihatnya berdiri di podium tertinggi di Barcelona (F1 GP Barcelona 2026), sangat keren,” puji Bearman, dikutip dari Crash, Rabu (19/8/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/37/3235651/max_verstappen_diyakini_tidak_akan_mewujudkan_ancaman_pensiun-SpOy_large.jpg
CEO F1 Yakin Max Verstappen Takkan Wujudkan Ancaman Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/37/3234523/lewis_hamilton-JqV2_large.jpg
Kisah Perseteruan Singkat Lewis Hamilton dan Jon Jones Usai Aksi Berburu Babi di Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/37/3233908/simak_penyebab_marc_marquez_disebut_mirip_dengan_pembalap_f1_lewis_hamilton-ewm5_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Disebut Mirip dengan Pembalap F1 Lewis Hamilton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/37/3233191/seri_terakhir_f1_2026_bisa_jadi_bakal_digelar_di_eropa-6gSx_large.jpg
Imbas Perang Iran vs AS, Seri Terakhir F1 2026 Kemungkinan Digelar di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/37/3232792/balapan_formula_one_2026-QXmV_large.jpg
Malaysia Jadi Tuan Rumah F1 GP Bahrain 2026, Sirkuit Sepang Gratis Biaya Lisensi Penyelenggaraan hingga Rp1,2 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/37/3232674/pembalap_tim_mclaren_oscar_piastri-BHYV_large.jpg
Oscar Piastri Murka Ditabrak Carlos Sainz di F1 GP Hungaria 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement