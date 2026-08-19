Kebangkitan Lewis Hamilton di F1 2026 Ancam Impian Pembalap Ini Gabung Scuderia Ferrari

KEBANGKITAN Lewis Hamilton di F1 2026 disambut gembira oleh penggemar ajang balapan tersebut. Tapi, hal itu justru bisa berdampak buruk bagi karier Ollie Bearman.

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1. Musim Kebangkitan

Lewis Hamilton melaju di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 (Foto: Scuderia Ferrari)

Hamilton menjalani musim debut yang buruk bersama Ferrari di F1 2025. Untuk pertama kali sejak promosi pada 2007, pria asal Inggris itu gagal meraih podium dan kemenangan dalam satu musim.

Kisah berbeda terjadi di F1 2026. Hamilton berulang kali bisa bersaing di baris depan. Ia sudah mencatatkan satu kemenangan dan lima kali naik podium di musim ini.

2. Kagum

Bahkan, Hamilton tengah menempati posisi dua di klasemen F1 2026 dengan 169 poin. Kebangkitan tersebut menuai pujian dan decak kagum dari penggemar, tak terkecuali sesama pembalap.

“Sebagai penggemar F1 dan juga Lewis, sangat keren melihatnya tampil di level tertinggi. Melihatnya berdiri di podium tertinggi di Barcelona (F1 GP Barcelona 2026), sangat keren,” puji Bearman, dikutip dari Crash, Rabu (19/8/2026).