Muhammad Shohibul Fikri Pede Juara BWF World Championships 2026!

JAKARTA – Muhammad Shohibul Fikri percaya diri bisa membawa pulang gelar juara BWF World Championships 2026. Hal itu tentu akan mengakhiri dahaga Indonesia yang terakhir kali jadi kampiun pada edisi 2019 lewat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

BWF World Championships 2026 akan berlangsung di Arena Indira Gandhi, New Delhi, India 17 - 23 Agustus. Turnamen tersebut akan menjadi ujian selanjutnya bagi Fikri.

Pemain asal Jawa Barat itu sebelumnya sudah berprestasi di berbagai ajang, di antaranya adalah Japan Open dan China Open 2026. Bersama Fajar Alfian, Fikri merebut gelar juara di dua turnamen tersebut.

1. Kepercayaan Diri Tinggi

Fikri menatap BWF World Championships dengan kepercayaan diri tinggi. Menurutnya, peluang untuk juara selalu ada, tetapi tak mau membebankan diri sendiri dengan target ambisius.

"Peluang (juara) pasti ada ya, untuk siapa pun peluang itu pasti terbuka lebar," kata Fikri kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Jakarta pada Rabu (12/8/2026).

"Cuma balik lagi ke masing-masing individu ya, karena Kejuaraan Dunia itu ya pertandingan yang cukup sangat ingin diraih, jadi kadang kalau kita terlalu menggebu-gebu juga itu tidak baik," tambah mantan duet Bagas Maulana tersebut.