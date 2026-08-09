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Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar GP Inggris: Marc Marquez Tercecer, Jorge Martin Kukuh di Puncak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |20:30 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar GP Inggris: Marc Marquez Tercecer, Jorge Martin Kukuh di Puncak
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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SILVERSTONE – Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 kian memanas usai tuntasnya balapan utama MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone. Keberhasilan Jorge Martin finis sebagai runner-up membuatnya semakin nyaman memimpin puncak klasemen sementara.

Pembalap tim pabrikan Aprilia Racing tersebut kini mengoleksi 240 poin, memperlebar jarak menjadi 31 angka dari pesaing terdekatnya. Kepastian ini didapat setelah Martin menyelesaikan balapan ronde ke-12 di belakang Raul Fernandez yang keluar sebagai pemenang.

Sebaliknya, nasib kurang beruntung dialami oleh sang juara bertahan, Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo tersebut terpaksa harus puas mengakhiri balapan di urutan ketujuh setelah bertarung ketat menghemat usia ban.

Tambahan poin yang minim membuat posisi Marquez di tangga klasemen kian melorot dari perburuan gelar. Ia tertahan di peringkat keempat dengan total 200 poin, alias tertinggal 40 angka dari Martin.

1. Lonjakan Poin Aprilia Racing

Peta persaingan di papan atas mengalami pergeseran signifikan akibat insiden yang menimpa Ai Ogura. Pembalap Trackhouse Aprilia itu harus merelakan posisi kedua klasemen setelah melakukan kesalahan balap pertamanya musim ini hingga gagal finis.

Situasi tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh rekan setim Martin, Marco Bezzecchi. Keberhasilan Bezzecchi mengamankan podium ketiga membawanya naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 209 poin.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Ogura kini harus rela melorot ke tangga ketiga dengan 203 poin, unggul tipis dari Marc Marquez. Penampilan konsisten para pembalap penunggang RS-GP26 sekaligus makin menegaskan dominasi Aprilia sepanjang akhir pekan di Inggris.

Sementara itu, persaingan ketat juga terjadi tepat di bawah Marquez. Fabio Di Giannantonio dari Pertamina VR46 Ducati membuntut tajam di posisi kelima dengan 199 poin, hanya selisih satu angka dari sang juara bertahan.

 

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