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Momen Kedekatan Megawati Hangestri dan Jordan Wilson, Liburan Bareng Hyundai Hillstate di Pantai!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |01:01 WIB
Momen Kedekatan Megawati Hangestri dan Jordan Wilson, Liburan Bareng Hyundai Hillstate di Pantai!
Momen kedekatan Megawati Hangestri bersama Jordan Wilson. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
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FANS Hyundai Hillstate tengah berbahagia karena duet baru andalan mereka, Megawati Hangestri dan Jordan Wilson terlihat semakin akrab. Hal itu dapat dilihat dari kedekatan kedua pevoli tersebut dalam momen liburan Hyundai Hillstate di pantai Pulai Jeju.

Ya, chemistry atau ikatan di antara kedua pemain bintang ini perlahan-lahan terbangun secara alami, baik ketika mereka bahu-membahu menjalani sesi latihan berat di lapangan maupun saat bersantai di luar aktivitas tim.

1. Makin Dekat

Momen kebersamaan antara pevoli andalan asal Indonesia dan rekrutan baru asal Amerika Serikat tersebut kerap tertangkap kamera dan dibagikan melalui akun media sosial resmi Hyundai Hillstate, mulai dari sesi foto bersama hingga aktivitas tim secara kolektif.

Kedekatan mereka semakin terpancar nyata ketika Megawati dan Jordan Wilson turut serta diboyong bersama skuad Hillstate menuju Pulau Jeju untuk mengikuti turnamen Women Volleyball Top Club Super Match 2026 yang dihelat pada tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026.

Megawati Hangestri bersama Jordan Wilson. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri bersama Jordan Wilson. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Selepas agenda turnamen yang cukup melelahkan tersebut rampung, seluruh anggota tim memanfaatkan waktu luang yang ada untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata ikonik di Pulau Jeju yang terkenal akan panorama alamnya yang memukau.

Megawati dan Jordan Wilson tampak menikmati keindahan pemandangan serta deburan ombak di kawasan pesisir pantai Pulau Jeju bersama seluruh rekan setim mereka dengan penuh keceriaan.

 

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