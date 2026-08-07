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HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Inggris 2026, Marc Marquez Masih Kesulitan Hadapi Cedera Bahu

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |15:52 WIB
Jelang MotoGP Inggris 2026, Marc Marquez Masih Kesulitan Hadapi Cedera Bahu
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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PARUH kedua MotoGP 2026 langsung dibuka dengan sorotan tajam kepada sang juara bertahan, Marc Marquez. Pembalap andalan tim Ducati Lenovo ini kembali memberikan pembaruan jujur mengenai kondisi fisik bahu kanannya yang belum pulih seratus persen.

Seperti diketahui, rider berjuluk The Baby Alien itu sempat mengalami cedera bahu kanan yang cukup rumit pada Oktober tahun lalu di MotoGP Mandalika 2025. Masalah tersebut bahkan merembet hingga mengganggu saraf di lengannya pada paruh pertama musim ini.

Kendati sempat naik meja operasi usai mendapati cedera susulan di seri Prancis, Marquez tetap mampu bangkit secara luar biasa. Ia sukses menyabet tiga kemenangan beruntun yang secara ajaib memangkas ketertinggalan poin hingga tersisa 18 angka saja di klasemen.

Meski demikian, batasan fisik pada bagian bahunya masih dirasakan menjelang bergulirnya seri MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone pada 7-9 Agustus 2026. Marquez secara terbuka mengakui proses pemulihan ototnya tidak berjalan serentak dan menyisakan tantangan tersendiri.

1. Realita Cedera Bahu

Menanggapi kondisi lengannya yang tidak lagi sama seperti musim lalu, pebalap asal Spanyol itu memilih untuk bersikap realistis. Ia menegaskan bahwa dirinya harus kembali menyesuaikan cara membalap demi mengakomodasi kondisi fisiknya saat ini.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Ya sudahlah, memang begitu adanya," ujar Marc Marquez saat memberikan keterangan perihal kondisi bahunya, dikutip dari Crash, Jumat (7/8/2026).

"Maksud saya, ini berfungsi dengan cara yang berbeda, berbicara tentang lengan kanan. Ini bukan lengan kanan tahun lalu, ini bukan lengan kanan paruh pertama musim; ini lengan kanan yang berbeda," tambahnya.

 

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