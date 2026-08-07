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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Inggris 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |14:41 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Inggris 2026 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming MotoGP Inggris 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Persaingan MotoGP 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini melalui Inggris Grand Prix 2026 yang berlangsung di Silverstone Circuit, Inggris, pada 7-9 Agustus 2026. Seri ke-13 musim ini diprediksi menghadirkan pertarungan sengit mengingat persaingan di papan atas klasemen dunia semakin ketat. Link nonton dapat diakses dengan klik link di sini

Saat ini, Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin bersama Aprilia Racing. Namun posisinya belum sepenuhnya aman karena Ai Ogura terus memberikan tekanan setelah mengoleksi 194 poin, hanya terpaut 14 angka dari sang pemuncak. Sementara itu, Marc Marquez membayangi di posisi ketiga dengan 190 poin, sehingga peluang perebutan gelar juara dunia masih terbuka lebar memasuki paruh kedua musim.

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Dengan selisih poin yang tipis, setiap sesi di Silverstone akan menjadi sangat penting. Mulai dari latihan bebas, practice, kualifikasi, Sprint Race, hingga balapan utama dipastikan memiliki pengaruh besar terhadap perolehan poin para pembalap.

Para pembalap akan memulai akhir pekan dengan sesi Free Practice 1 dan Practice pada Jumat. Hasil Practice menjadi penentu siapa saja yang langsung lolos ke sesi Qualifying 2, sehingga seluruh rider dipastikan tampil maksimal sejak hari pertama.

Persaingan kemudian berlanjut pada Sabtu melalui Free Practice 2, sesi Qualifying MotoGP, Qualifying Moto3 dan Moto2, hingga Sprint Race yang menawarkan poin tambahan bagi para pembalap. Puncaknya berlangsung pada Minggu ketika balapan Moto2, MotoGP, dan Moto3 digelar secara berurutan.

Jadwal Lengkap MotoGP Inggris 2026

Jumat, 7 Agustus 2026

15.55 WIB — Free Practice 1

20.10 WIB — Practice

Sabtu, 8 Agustus 2026

15.35 WIB — Free Practice 2

17.45 WIB — MotoGP Qualifying

19.40 WIB — Moto3 & Moto2 Qualifying

21.30 WIB — Sprint Race

 

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