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Marc Marquez soal Jadi Juara Dunia MotoGP 2026: 1 Gelar Tambahan Tidak Mengubah Hidup Saya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |12:03 WIB
Marc Marquez soal Jadi Juara Dunia MotoGP 2026: 1 Gelar Tambahan Tidak Mengubah Hidup Saya
Marc Marquez angkat bicara soal persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 yang kemungkinan melibatkan tiga anak bawang (Foto: Instagram/@marcmaquez93)
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SILVERSTONE – Marc Marquez angkat bicara soal persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 yang kemungkinan melibatkan tiga anak bawang. Baginya, satu titel tambahan tidak akan mengubah hidupnya.

Klasemen MotoGP 2026 sangat ketat memasuki paruh kedua musim. Jorge Martin masih berkuasa di puncak dengan 208 poin. Sementara, Marquez duduk di urutan tiga dengan selisih hanya 18 angka.

Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Jarak poin hingga posisi kelima yang ditempati Fabio Di Giannantonio hanya 24. Dua nama lain, yakni Marco Bezzecchi dan Ai Ogura, juga sangat berpeluang menjadi juara dunia.

1. Gelar Juara Perdana

Tiga nama tersebut kebetulan sedang mengincar gelar juara dunia pertamanya. Sementara, Marquez akan jadi kampiun untuk kedelapan kali, lalu Martin membidik titel kedua.

Soal ketatnya persaingan, Marquez menilai selisih 24 poin bukan sesuatu yang besar. Ia yakin lima pembalap tersebut akan sama-sama berjuang keras untuk menjadi juara di akhir musim.

“Lima pembalap dengan jarak 24 poin. Kami memulai dari 0, 24 poin tidak cukup berarti. Benar, kami berjuang untuk juara dunia, kami akan berusaha yang terbaik,” papar Marquez, dinukil dari Motorsport, Jumat (7/8/2026).

 

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