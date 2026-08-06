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Sukses Besar, Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 Resmi Ditutup

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |16:52 WIB
Sukses Besar, Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 Resmi Ditutup
Kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open 2026 resmi ditutup. (Foto: PBTI)
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JAKARTA – Gelaran akbar olahraga beladiri tingkat regional resmi berakhir dengan sukses di jantung ibu kota. Kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships Ke-8 Tahun 2026 yang dihelat di Lapangan Indoor Senayan, Jakarta, resmi ditutup pada Rabu, 5 Agustus 2026, setelah berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar sejak 1 Agustus 2026.

Penutupan ajang internasional ini dilakukan secara resmi oleh Mayjen TNI Amrin selaku Wakil Ketua Bidang di Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI). Beliau hadir mewakili Ketua Umum PBTI yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum TNI), Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M., untuk memimpin jalannya prosesi penutupan tersebut.

1. Apresiasi untuk Seluruh Pihak

Selama lima hari penyelenggaraan, publik disuguhkan dengan persaingan ketat di arena pertandingan. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Mayjen TNI Amrin, Letjen TNI Richard Tampubolon menyatakan bahwa semangat juang para atlet, profesionalisme wasit, dedikasi pelatih dan ofisial, serta antusiasme peserta telah mengubah kejuaraan ini lebih dari sekadar ajang kompetisi biasa.

“Atas nama Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Asian Taekwondo Union, seluruh Negara peserta, Para Atlet, Pelatih, Ofisial, Wasit Internasional, Technical Delegate, dan Para Wasit International, Panitia Penyelenggara, Relawan, Tenaga Medis, Aparat Keamanan, Media, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kejuaraan ini dapat terlaksana dengan sangat baik,” ungkap Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (6/8/2026).

Kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open 2026. (Foto: PBTI)
Kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open 2026. (Foto: PBTI)

Selain itu, apresiasi khusus turut dialamatkan kepada jajaran pimpinan militer nasional atas sinergi yang terjalin. Penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto beserta jajaran Mabes TNI atas dukungan dan kolaborasi luar biasa yang diberikan selama persiapan hingga kejuaraan usai.

Tidak lupa, apresiasi juga diberikan kepada para sponsor dan mitra yang turut berkontribusi menyukseskan acara bertaraf internasional ini.

“Sinergi antara PBTI dan Mabes TNI menjadi kekuatan besar yang memungkinkan terselenggaranya kejuaraan internasional ini dengan sukses. Dukungan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun prestasi olahraga Indonesia serta mengharumkan nama Bangsa di tingkat dunia,” tambah Kasum TNI.

 

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