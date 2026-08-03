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HOME SPORTS MOTOGP

4 Pembalap Siap Gagalkan Marc Marquez Pertahankan Gelar di MotoGP 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |21:05 WIB
4 Pembalap Siap Gagalkan Marc Marquez Pertahankan Gelar di MotoGP 2026!
Marc Marquez siap juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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SEBANYAK 4 pembalap berambisi menggagalkan Marc Marquez mempertahankan gelar di MotoGP 2026. Mengutip dari GP Blog, ada 4 pembalap yang siap menggagalkan ambisi The Baby Alien -julukan Marc Marquez- juara MotoGP 2026.

Empat pembalap yang dimaksud adalah Jorge Martin (Aprilia Racing), Ai Ogura (Trackhouse Racing Team) Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Saat ini Jorge Martin duduk di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 208 angka.

Menyusul di posisi dua ada Ai Ogura dengan 194 angka, Marc Marquez (190), Marco Bezzecchi (186) dan Fabio Di Giannantonio (184). Sanggup buat gebrakan, Marc Marquez?

Marc Marquez calon kuat juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez calon kuat juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

1. Start Lambat Marc Marquez

Saat juara MotoGP 2025, The Baby Alien sangat mendominasi. Gelar juara diamankan ketika musim masih menyisakan lima seri lagi.

Tak lama setelah juara MotoGP 2025, Marc Marquez mengalami cedera bahu efek mengalami kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025. Kondisi itu membuat rider 33 tahun absen di empat seri sisa MotoGP 2026.

Cedera bahu itu membuat Marc Marquez kesulitan unjuk gigi di awal MotoGP 2026. Ia sempat gagal podium di tujuh race awal MotoGP 2026!

Baru memasuki race Kedelapan, Marc Marquez bangkit. Dalam empat race terkini di MotoGP 2026, Marc Marquez memenangkan tiga balapan di antaranya.

 

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