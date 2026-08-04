Siap Saingi Veda Ega Pratama! Hakim Danish Bakal Menggila di Moto3 Inggris 2026

KUALA LUMPUR – Pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, menatap seri Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone dengan penuh optimisme tinggi. Hal itu ia lakukan demi melanjutkan tren positifnya, sekaligus untuk mengalahkan rider Indonesia, Veda Ega Pratama dalam perebutan status rookie terbaik.

Berbekal kemenangan bersejarah di Republik Ceko bulan lalu, pembalap AEON Credit-MT Helmets-MSi ini kini bertengger di peringkat ketujuh klasemen sementara Moto3 2026.

1. Siap Menggila

Menjelang balapan yang akan berlangsung pada 7-9 Agustus mendatang, Hakim mengaku jeda singkat dari rutinitas balap telah memulihkan kondisi mentalnya secara signifikan.

"Setelah menghabiskan tiga hari dua malam di Resorts World Genting, saya bermain banyak game dan sangat menikmati diri saya. Berada di sana bersama teman-teman membantu merilekskan pikiran saya," ujar Hakim, dikutip dari New Straits Times, Selasa (4/8/22026).

"Saya bisa berhenti memikirkan balapan sejenak dan bersenang-senang. Saya merasa jauh lebih baik dan segar sebelum menghadapi balapan berikutnya," tambahnya.

Hakim Danish. (Foto: Instagram/hakimdanish_13)

Semangat pembalap yang baru saja merayakan ulang tahun ke-19 ini semakin berlipat ganda berkat kerja sama terbarunya dengan Genting SkyWorlds Theme Park sebagai duta merek.

Hakim resmi diperkenalkan dalam inisiatif "Inspirasi Anak Malaysia" dari Resorts World Genting, sebuah program apresiasi bagi talenta unggul negeri jiran di kancah internasional.