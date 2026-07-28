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HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Indonesia yang Tak Idolakan Valentino Rossi karena Sudah Tua

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |16:44 WIB
Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Indonesia yang Tak Idolakan Valentino Rossi karena Sudah Tua
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama tengah mencuri perhatian publik internasional, khususnya di Tanah Air berkat kiprah impresifnya di ajang balap motor Moto3 2026. Pembalap muda berbakat asal Gunungkidul ini tidak hanya disorot karena prestasinya di lintasan, tetapi juga kisah masa kecilnya yang kembali viral.

Jauh sebelum menembus panggung Moto3, Veda sudah menunjukkan karakter yang kuat sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Salah satu momen ikoniknya terjadi ketika ia tampil di ajang Honda Dream Cup 2018 di Sirkuit Brigif, Cimahi, pada usia sembilan tahun.

Saat itu, pembalap asal Wonosari ini melontarkan celetukan polos yang sukses memancing reaksi besar dari para pecinta MotoGP. Menanggapi pertanyaan seputar idola balapnya, ia tanpa ragu melontarkan komentar unik mengenai legenda asal Italia, Valentino Rossi.

“Kalau Rossi itu sudah tua,” ujar Veda kecil sambil menyebut Marc Marquez sebagai sosok yang lebih dikaguminya saat itu.

Komentar tersebut kini kembali ramai diperbincangkan seiring melejitnya nama Veda di kancah internasional. Seperti biasa, para pencinta balap MotoGP lagi-lagi meributkan hal siapa yang lebih baik antara Rossi atau rivalnya, Marquez.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

1. Perjalanan Karier

Di balik kekagumannya pada Marquez di masa lalu, Veda ternyata menyimpan idola lain yang menjadi panutan utamanya. Pilihan tersebut jatuh pada legenda asal Australia, Casey Stoner, yang dikenal memiliki gaya balap luar biasa.

"Saya sukanya Stoner. Gaya balapnya keren banget," tambah Veda.

 

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