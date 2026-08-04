Misi Pembuktian Timnas Basket Putri Indonesia di Asian Games 2026, Target Finis 8 Besar!

PEMAIN Timnas Basket Putri Indonesia, Prisila Karen, menyambut positif kunjungan Chef de Mission yang dinilai menjadi tambahan motivasi bagi seluruh tim dalam menjalani persiapan menuju Asian Games 2026.

"Kami senang dan berterima kasih kepada Pak Chef de Mission dan tim yang sudah datang langsung melihat latihan kami. Semoga ke depan basket putri semakin mendapat perhatian. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Asian Games," kata Prisila.

CdM Todotua Pasaribu (kanan) saat menghampiri pemusatan latihan Timnas Basket Putri Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)

1. Indonesia Tak Gentar Lawan Negara Kuat Asia

Menghadapi persaingan di level Asia, Prisila menyadari Indonesia akan bertemu tim-tim kuat seperti China dan Korea Selatan. Meski demikian, ia menegaskan timnya tidak gentar dan siap memberikan kejutan

"Mungkin kami datang sebagai underdog. Tapi, kami ingin membuktikan kami juga bisa bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaik untuk Indonesia," kata Prisilia.

2. Siap Akomodir Kebutuhan Atlet

Sementara itu, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengatakan kunjungan ke pemusatan latihan bertujuan memastikan seluruh kebutuhan nonteknis atlet dapat dipenuhi sehingga mereka bisa fokus sepenuhnya saat bertanding.

"Kami berdiskusi dengan pelatih, atlet, dan pengurus Perbasi mengenai berbagai kebutuhan nonteknis yang perlu disinergikan. Tujuannya agar saat hari pertandingan tiba, atlet, pelatih, dan ofisial benar-benar bisa fokus bertanding tanpa terganggu persoalan di luar lapangan," kata Todotua Pasaribu.