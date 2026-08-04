Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Kirim 432 Atlet untuk Asian Games 2026, Target Berapa Emas?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |01:05 WIB
Indonesia Kirim 432 Atlet untuk Asian Games 2026, Target Berapa Emas?
Sebanyak 432 atlet Indonesia dikirim ke Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KOMITE Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) secara resmi menetapkan kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga akan membawa Merah Putih bersaing di ajang olahraga terbesar di Asia yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Jumlah itu akan ditambah 148 pelatih dan official serta 32 orang tim Chef de Mission (CdM). Komposisi itu merupakan hasil evaluasi menyeluruh antara tim review Kemenpora dan Komisi Sport NOC Indonesia bersama federasi cabang olahraga terhadap kesiapan atlet dan peluang prestasi.

Menpora Erick Thohir (kiri) bersama CdM Tim Indonesia Todotua Pasaribu (kanan). (Foto: NOC Indonesia)
Menpora Erick Thohir (kiri) bersama CdM Tim Indonesia Todotua Pasaribu (kanan). (Foto: NOC Indonesia)

1. Berangkat dengan Optimisme Tinggi

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menegaskan Tim Indonesia berangkat dengan optimisme tinggi untuk melanjutkan tren positif prestasi olahraga nasional di level Asia.

"Asian Games bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi panggung untuk menunjukkan bahwa olahraga Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Seluruh atlet yang berangkat telah melalui proses seleksi dan persiapan yang maksimal. Kini saatnya mereka tampil percaya diri, memberikan yang terbaik, dan mengharumkan nama Indonesia,” kata Okto -sapaan akrab Raja Sapta Oktohari.

Selain cabang olahraga yang mendapat dukungan pendanaan melalui APBN, terdapat tiga cabang olahraga yang berangkat melalui skema pendanaan mandiri, yakni tinju, anggar dan tenis meja. Pendanaan tersebut berasal dari federasi masing-masing dan dukungan para mitra.

Meski menggunakan skema pembiayaan yang berbeda, Komite Olimpiade Indonesia menegaskan tidak ada perbedaan target maupun tanggung jawab prestasi bagi seluruh atlet yang tergabung dalam Tim Indonesia.

"Tidak ada perbedaan antara cabang olahraga yang didukung melalui APBN maupun yang berangkat secara mandiri. Ketika mereka resmi menjadi bagian dari Tim Indonesia, maka tanggung jawabnya sama, yaitu memberikan penampilan terbaik dan berjuang meraih medali untuk Indonesia. Skema pendanaan boleh berbeda, tetapi target prestasi tetap sama," tegas Okto.

Okto menjelaskan, skema keberangkatan mandiri merupakan bentuk komitmen dan gotong royong cabang olahraga untuk tetap tampil di panggung Asia. Karena itu, setiap cabang olahraga yang menggunakan skema tersebut tetap melalui proses evaluasi yang sama, baik dari sisi kesiapan atlet, peluang prestasi, maupun aspek operasional selama penyelenggaraan Asian Games.

"NOC Indonesia memastikan seluruh atlet yang tergabung dalam Tim Indonesia memperoleh pelayanan, koordinasi, dan dukungan kontingen yang sama selama mengikuti Asian Games. Yang kami nilai bukan dari sumber pembiayaannya, melainkan kesiapan mereka untuk bersaing dan mengharumkan nama bangsa,” jelas Okto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/43/3233600/noc_indonesia_resmi_menetapkan_432_atlet_dari_35_cabor_yang_akan_membela_indonesia_di_asian_games_2026-zDPH_large.jpg
NOC Resmi Tetapkan Tim Indonesia Kirim 432 Atlet dari 35 Cabor ke Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/43/3233543/erick_thohir_menegaskan_target_empat_medali_emas_untuk_indonesia_di_asian_games_2026_sudah_realistis-BT5w_large.jpeg
Erick Thohir Tegaskan Target 4 Medali Emas untuk Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/43/3233363/cdm_kunjungi_pelatnas_timnas_putri_basket_indonesia_jelang_asian_games_2026_noc_indonesia-w4VY_large.jpg
CdM Tim Indonesia Tancap Gas, Pastikan Atlet Indonesia Fokus Raih Medali di Asian Games 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/43/3233306/cdm_tim_indonesia_kunjungi_pelatnas_sepeda_bmx_indonesia_noc_indonesia-0jAJ_large.jpg
Misi Atlet Sepeda BMX Indonesia Sabet Banyak Medali Emas di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/43/3232896/atlet_panjat_tebing_indonesia_diharapkan_sabet_2_medali_emas_di_asian_games_2026_okezone-HNOD_large.jpg
Raih Emas di Olimpiade Paris 2024, Panjat Tebing Ditargetkan Sabet 2 Emas di Asian Games 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/43/3231789/lindswell_kwok_saat_memberi_masukan_kepada_cdm_indonesia_di_asian_games_2026_todotua_pasaribu_noc_indonesia-Tyhk_large.jpg
Lindswell Kwok Beri Masukan Berharga untuk CdM Indonesia di Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement