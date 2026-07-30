Indonesia Juara Umum World Cup Woodball Championship 2026, IWbA: Bukti Kualitas Pembinaan

IWbA melihat keberhasilan tersebut sebagai bukti mantapnya pembinaan di dalam negeri (Foto: Woodball)

INDONESIA menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama woodball dunia. Kepastian tersebut setelah Skuad Merah-Putih menjadi juara umum 10th World Cup Woodball Championship 2026 dalam kategori umum (senior).

Ajang tersebut berlangsung di Perlis, Malaysia, pada 24-30 Juli 2026. Prestasi itu diraih dengan mengoleksi 4 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu.

Tak hanya berjaya di level senior, Tim Indonesia berprestasi dalam kategori junior. Dari total tujuh nomor, Indonesia meraih satu emas meskipun hanya diperkuat dua atlet.

1. Bukti Pembinaan

Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA), Aang Sunadji, memberikan apresiasi atas perjuangan seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang dunia. Hasil tersebut memang sangat membanggakan.

"Hasil ini menjadi bukti Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama woodball dunia. Menjadi juara umum di World Cup tentu bukan hal yang mudah karena kami menghadapi negara-negara terbaik," kata Aang, dikutip Kamis (30/7/2026).

"Yang lebih membanggakan, atlet-atlet muda kami juga mampu mempersembahkan medali emas meski hanya berangkat dengan dua atlet. Ini menunjukkan kualitas pembinaan yang kita miliki,” tambahnya.