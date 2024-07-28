Juarai Kapolri Cup 2024, Daren Aurelius/Bernadine Anindya Percaya Diri Tatap World Junior Championships 2024

GANDA campuran muda Indonesia, Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana, semakin percaya diri menatap ajang BWF World Junior Championships 2024. Hal itu mereka rasakan usai merebut titel juara Kapolri Cup Badminton Championship 2024 di kategori ganda campuran taruna.

Darren/Bernadine keluar sebagai juara usai mengalahkan rekan satu klub Djarum, Ikhsan Lintang Pramudya/Salsabila Zahra Aulia di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jumat 26 Juli 2024. Mereka menang dua gim langsung 21-14 dan 21-15.

Ini menjadi gelar kedua beruntun bagi Darren/Bernadine setelah sebelumnya menjuarai Pembangunan Jaya Raya Junior International Grand Prix 2024 pada bulan ini. Begitu pun dengan raihan medali perak di Asian Junior Championships 2024 yang digelar di Yogyakarta pada awal Juli ini.

“Bersyukur dengan raihan gelar juara di turnamen Kapolri Cup Badminton Championship 2024. Gelar juara turnamen di sini kami syukuri setelah sebelumnya juga berjaya pada Pembangunan Jaya Raya Junior International Grand Prix 2024. Kami tidak boleh puas dengan raihan ini dan masih banyak turnamen yang kami ingin raih,” ungkap Darren, dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (27/7/2024).

Hasil ini membuat Darren/Bernadine semakin percaya diri menatap ajang BWF World Championships 2024. Ajang tersebut akan digelar di Nanchang, China pada 30 September - 13 Oktober 2024.

Darren/Bernadine punya harapan besar untuk melanjutkan tren positif di BWF World Junior Championships 2024. Pada turnamen akbar level junior itu keduanya bertekad naik podium.