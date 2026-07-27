Timnas Voli Indonesia Finis Ketiga di SEA V Cup 2026, Reidel Toiran: Apresiasi kepada Semua Pemain!

PELATIH Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, tetap bangga meski anak asuhnya finis ketiga di SEA V Cup 2026. Reidel Toiran mengatakan, ini merupakan hasil terbaik setelah perjuangan berat selama turnamen.

Timnas Voli Putra Indonesia menutup perjuangan pada leg kedua SEA V Cup 2026 dengan meraih peringkat ketiga. Hasil tersebut dipastikan setelah skuad Merah Putih mengalahkan Kamboja 3-1 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu 26 Juli 2026.

Timnas Voli Indonesia rebut medali perunggu di SEA V Cup 2026. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)

Farhan Halim dan kolega menang dengan skor 25-18, 19-25, 25-20, dan 26-24. Kemenangan itu menjadi penutup manis Indonesia setelah menjalani jadwal pertandingan yang padat dalam beberapa pekan terakhir.

1. Perjuangan Maksimal Timnas Voli Indonesia

Reidel Toiran memberikan apresiasi atas perjuangan seluruh pemain. Menurutnya, kondisi fisik para atlet sudah menurun setelah tampil di AVC Men's Volleyball Cup 2026 di India, dan leg pertama SEA V Cup 2026 di Filipina.

“Saya harus memberikan apresiasi kepada para atlet Indonesia. Mereka benar-benar luar biasa. Saya sampai sekarang tidak mau banyak bicara, karena semua bisa melihat sendiri kondisi fisik para pemain sudah menurun," kata Reidel Toiran, Okezone mengutip dari rilis resmi PBVSI, Senin (27/7/2026).

“Setelah tampil di India, kondisi pemain pasti menurun karena kompetisinya sangat berat dan fisik mereka terkuras. Tapi saya tetap memberikan apresiasi kepada para pemain Indonesia. Hari ini mereka masih bisa bertahan kendati kondisinya memang tidak bisa dipaksakan terlalu lama,” tambah pelatih asal Kuba tersebut.