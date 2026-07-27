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Pemain Senior Pergi, Pelatih Rancang Strategi Megawati Hangestri Jadi Tumpuan Serangan Hyundai Hillstate!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |10:37 WIB
Pemain Senior Pergi, Pelatih Rancang Strategi Megawati Hangestri Jadi Tumpuan Serangan Hyundai Hillstate!
Pelatih Hyundai Hillstate disebut ingin menjadikan Megawati Hangestru tumpuan utama serangan tim (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
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PELATIH Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, disebut tengah merancang strategi anyar untuk mengoptimalkan kemampuan Megawati Hangestri Pertiwi. Hal ini didasarkan pada perubahan dalam skuadnya jelang Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

Hyundai Hillstate kehilangan middle blocker senior dalam diri Yang Hyo-jin. Perempuan berpaspor Korea Selatan itu sangat vital dalam alur serangan tim, terutama dari sektor tengah.

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

Kehilangan pemain sekaliber Yang tentu akan berdampak pada serangan-serangan Hyundai Hillstate. Menurut media Korea Selatan, Kyeonggi, Kang tengah meracik strategi jitu demi target juara.

1. Megawati Hangestri Jadi Solusi

Megawati Hangestri, yang diposisikan sebagai opposite hitter, akan jadi solusi untuk serangan Hyundai Hillstate musim depan. Kang disebut ingin melancarkan serangan cepat dengan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki pevoli asal Indonesia itu.

Pertimbangan itu diambil melihat kemampuan Megatron saat di Daejeon JungKwanJang Red Sparks. Ditambah lagi, Hyundai punya dua opposite hitter berkelas dalam diri Jordan Wilson.

"Tugas utama yang muncul adalah menyempurnakan gaya permainan bola voli yang lebih cepat lewat Mega, yang memainkan peran penting di Red Sparks dan pemain asing baru Jordan Wilson," tulis media tersebut, dikutip Senin (27/7/2026).

 

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