Hasil Japan Open 2026: Zaki Ubaidillah Lolos ke 16 Besar Usai Kalahkan Jagoan Denmark

Hasil Japan Open 2026: Zaki Ubaidillah Lolos ke 16 Besar Usai Kalahkan Jagoan Denmark (Dok PBSI)

TOKYO - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, sukses melaju ke babak 16 besar Japan Open 2026. Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- berhasil mengalahkan jagoan Denmark, Rasmus Gemke.

Pertandingan itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Rabu (15/7/2026) sore WIB. Ubed menang melalui pertandingan tiga gim untuk menaklukkan Gemke dengan skor 21-14, 16-21, dan 21-18.

Jalannya Pertandingan

Ubed langsung tampil menggebrak pada awal pertandingan gim pertama. Pebulu tangkis asal Sampang, Jawa Timur, itu mengandalkan permainan cepat dan pukulan menyilang.

Gemke pun kewalahan dan tertinggal cukup jauh. Ubed yang bermain efektif terus mendulang poin hingga unggul pada jeda interval dengan skor 11-8.

Moh Zaki Ubaidillah (PBSI)

Setelah rehat, Ubed terus mempertahankan permainan apiknya. Pebulu tangkis berusia 19 tahun itu akhirnya mampu mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-14.

Pada gim kedua, Ubed justru kehilangan momentum. Sempat memperlihatkan perlawanan sengit, Ubed harus tertinggal pada jeda interval.

Gemke unggul tipis dengan skor 11-10. Setelah istirahat sejenak, permainan pebulu tangkis tunggal putra Denmark itu semakin matang. Sementara Ubed tampak kesulitan meladeni permainan Gemke.

Alhasil, gim kedua menjadi milik Rasmus Gemke dengan skor 21-16.