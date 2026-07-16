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Jelang 16 Besar Japan Open 2026, Zaki Ubaidillah Ungkap Tantangan Terbesar Lawan Anders Antonsen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |08:49 WIB
Jelang 16 Besar Japan Open 2026, Zaki Ubaidillah Ungkap Tantangan Terbesar Lawan Anders Antonsen
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
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TOKYO – Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, akan mendapat ujian berat dari unggulan Denmark, Anders Antonsen di babak 16 besar Japan Open 2026. Pebulu tangkis berusia 19 tahun tersebut menegaskan kesiapannya untuk tampil habis-habisan dalam laga babak 16 besar yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Kamis (16/7/2026).

Zaki mengatakan sangat bersemangat untuk memainkan laga 16 besar. Hal itu karena dia ingin meraih kemenangan untuk menjaga asa berprestasi dalam Japan Open 2026.

"Bertemu Anders Antonsen (Denmark), saya berharap bisa memberikan yang terbaik, bisa menampilkan apa yang saya harapkan," kata Zaki dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/7/2026).

1. Evaluasi Kemenangan Sengit di Babak Pertama

Zaki lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Denmark Rasmus Gemke. Kemenangannya itu dengan catatan poin 21-14, 16-21, dan 21-18.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah (Cikal Bintang)
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah (Cikal Bintang)

Atlet berusia 19 tahun itu mengatakan sangat senang dapat melaju ke babak 16 besar. Dia mengakui cukup kesulitan untuk mengalahkan Rasmus.

"Pertandingan hari ini alhamdulillah sudah bisa diberi kemenangan, kelancaran tanpa cedera juga. Tadi permainannya lumayan panjang. Kalau dibilang, memang tidak mudah," tambahnya.

 

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